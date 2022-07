La Roma perde con lo Sporting davanti a Dybala: finisce 3-2, tra nervi tesi e spintoni La Roma di Mourinho perde in casa dello Sporting per 3-2 davanti al nuovo acquisto Paulo Dybala. Decide nel finale un gol di Tabata.

A cura di Vito Lamorte

La Roma perde in casa dello Sporting per 3-2 la terza amichevole in terra portoghese con uno spettatore speciale in tribuna. Poco dopo l'inizio del match è arrivato Paulo Dybala in tribuna allo stadio José Alvalade: domani arriverà l'ufficialità del suo trasferimento in giallorosso. L'attaccante argentino è stato immortalato vicino a Tiago Pinto e ai suoi agenti Carlos Novel e Jorge Antun.

Il tabellino di Sporting-Roma

RETI: 29′ Pedro Gonçalves, 31′ Gonçalo Inácio (OG), 54′ Gonçalo Inácio, 69′ Pellegrini, 86′ Tabata.

SPORTING (3-4-3): Franco Israel, Pedro Porro, Luís Neto, Gonçalo Inácio, Sebastián Coates, Matheus Reis, Ugarte, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Rochinha, Edwards. Allenatore: Ruben Amorim.

ROMA (3-4-3): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho.