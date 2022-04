Roma in semifinale di Conference League se… Risultati e avversaria della prossima partita Stasera si disputa Roma-Bodo Glimt, gara di ritorno dei quarti di Conference League. L’incontro inizierà alle ore 21. I giallorossi devono vincere con due gol di scarto per passare in semifinale.

A cura di Alessio Morra

Questa sera allo Stadio Olimpico si disputerà Roma-Bodo Glimt, partita dei quarti di finale di ritorno di Conference League. I giallorossi devono vincere per passare in semifinale. Perché all'andata in Norvegia il Bodo Glimt si è imposto per 2-1. L'incontro inizierà alle ore 21. Mourinho manderà in campo i giocatori migliori e spera nei gol di Abraham per vincere almeno con due gol di scarto contro il Bodo Glimt, che in tre partite stagionali non ha mai perso contro la Roma.

La Roma si qualifica in semifinale di Conference League se: risultati e combinazioni

La Roma ha perso 2-1 la gara di andata disputata in Norvegia la scorsa settimana. E stasera ha bisogno di vincere se vuole proseguire la sua avventura europea. I giallorossi devono vincere con due gol di scarto per ottenere la semifinale, che sarebbe la seconda consecutiva in europea e la terza negli ultimi cinque anni. Due gol di scarto, con qualunque risultato, darebbero la certezza alla Roma di eliminare il Bodo Glimt. Vincendo con una rete di scarto invece si giocherebbero i supplementari. In caso di parità o di vittoria del Bodo Glimt i norvegesi passeranno sorprendentemente in semifinale. I risultati e le combinazioni per il passaggio del turno della Roma:

– Batte il Bodo Glimt con due gol di scarto;

– Vince dopo i supplementari o ai acalci di rigore dopo aver chiuso i tempi regolamentari con un gol di scarto sul Bodo Glimt;

– La Roma viene eliminata dalla Conference League se pareggia o perde con il Bodo Glimt.

Leggi anche Cosa succede in Serie A se la Roma vince la Conference League

Prossima partita Roma in Conference League, contro chi gioca se va in semifinale

Se la Roma riuscirà a battere con due gol di scarto il Bodo Glimt si qualificherà per le semifinali di Conference League. I giallorossi, che potrebbero anche superare il turno vincendo con un gol di scarto nei tempi regolamentari e poi imponendosi ai supplementari o ai rigori, se passeranno il turno sfideranno la vincente del quarto di finale più nobile di questa prima edizione Conference League e cioè quello tra il Leicester e il PSV Eindhoven. Sulla carta dunque la Roma di Mourinho potrebbe volare in Inghilterra e sfidare il Leicester di Rodgers.