La rivelazione su Mario Sconcerti della figlia nel commovente addio: “So che faccia stai facendo” Nel commovente messaggio d’addio dopo la morte di Mario Sconcerti la figlia Martina svela le volontà del padre appena scomparso e rivela come se ne sia andato nel modo non banale in cui ha sempre desiderato: “Te ne sei andato con un colpo di scena”

A cura di Michele Mazzeo

Non è un momento facile per il calcio italiano che a distanza di poche ore ha dovuto fare i conti con due inattese scomparse. Dopo Sinisa Mihajlovic, grande protagonista prima come calciatore e poi come allenatore degli ultimi 30 anni, è infatti morto improvvisamente anche il decano dei giornalisti sportivi dello Stivale Mario Sconcerti che, tra le altre cose, ha raccontato anche le gesta del serbo arresosi dopo aver lottato a lungo contro la leucemia. Il 74enne era difatti ricoverato a Roma al Policlinico di Tor Vergata per degli accertamenti quando le sue condizioni si sono repentinamente aggravate senza lasciargli scampo dato che a nulla sono serviti i tentativi disperati dei medici per rianimarlo.

Un'uscita di scena, quella di Mario Sconcerti, che dunque ha spiazzato tutti e che è sembrata l'epilogo più consono per chi per anni con le sue esternazioni ha colto spesso di sorpresa creando dibattito e non essendo mai banale. E, come ha rivelato la figlia Martina in un commovente messaggio di addio al padre pubblicato sui propri canali social, è l'uscita di scena che papà Mario aveva sempre desiderato: "Ciao papà…te ne sei andato con un colpo di scena, proprio come volevi tu – ha difatti scritto Martina Sconcerti poche ore dopo la scomparsa del padre –. E come volevi tu, ne stanno parlando tutti. E io lo so che faccia stai facendo… ovunque sei, sarai sempre con noi. Ti vogliamo bene".

Dalle parole della figlia inevitabile pensare che Mario Sconcerti le avesse confidato che avrebbe voluto lasciare tutti a bocca aperta anche nel momento del suo addio e che si augurava che la sua morte non passasse inosservata. Quel "Io so che faccia stai facendo" infatti sembra rivelare molto più di qualsiasi altra cosa quanto il noto giornalista italiano ci tenesse che, come poi è successo, anche la sua ultima uscita di scena non fosse per nulla banale, come non è mai stato nella sua lunga e prestigiosa carriera di chi ha scritto pagine indelebili nella storia del giornalismo italiano, sportivo e non solo.

Su Istragram la stessa Martina Sconcerti ha poi rivelato anche i desideri del padre per quanto riguarda l'ultimo saluto: "Ti assicuro che ti organizzo il funerale che volevi tu: laico e festoso. Con tanta gente, buon cibo e buon vino" ha difatti aggiunto alla figlia del celebre giornalista sportivo morto all'età di 74 anni. Nonostante ciò però ovviamente traspare l'inevitabile tristezza dell'amata figlia ("Certo che potevi restare un altro po' eh…Avevamo ancora parecchie cose su cui scaldarci") che però non ha rimpianti perché prima che le condizioni di papà Mario si compromettessero irrimediabilmente era riuscita ad esprimergli il suo amore: "Per fortuna ci eravamo appena detti ‘Ti voglio bene'" ha difatti chiosato Martina prima di ringraziare tutti per il grande affetto da cui lei e la sua mamma sono state travolte in queste ore difficili.