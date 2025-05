video suggerito

La riposta di Farris sul recupero di Lautaro per il Barcellona: dice chiaramente come sta Il vice di Inzaghi (squalificato) parla delle condizioni dell'attaccante e delle possibilità di recuperarlo in extremis per il ritorno della semifinale di Champions a San Siro: "Il ragazzo è fermo, non si allena".

Ce la farà Lautaro Martinez a recuperare per il ritorno della semifinale di Champions con il Barcellona? Farris, in panchina al posto di Inzaghi squalificato, alza il sopracciglio prima di rispondere. E tanto dovrebbe bastare per capire quanto siano davvero poche le possibilità di avere l'argentino disponibile per il match di Coppa. Il problema muscolare avvertito all'andata non è grave ma la ristrettezza dei tempi a disposizione per guarire è tale che oltre una flebile speranza non si può andare. La volontà del calciatore c'è ma la guarigione è un'altra cosa. E il tecnico in seconda dei nerazzurri lo dice chiaramente.

"Lautaro non ha riportato una lesione – ha ammesso Farris in diretta tv a Sky -. Un po' di speranza c'è… ma per adesso la risposta alla domanda sul suo recupero è più no che sì. Proveremo di tutto perché è una partita fondamentale ma il ragazzo è fermo, non si allena. Ripeto, al momento è più no che sì". Chi giocherà al posto suo? Arnautovic e Taremi sono le risorse a disposizione. Farris non si sbilancia però qualcosa lo lascia trapelare. "Taremi ha avuto difficoltà in questo primo anno in Italia ma è un ragazzo straordinario e a Barcellona ha dato un ottimo contributo. È uno dei candidati".

A San Siro si riparte dal 3-3, un risultato che tiene tutto in bilico. E rispetto all'andata servirà anche tenere un ritmo tale da spezzare il palleggio del Barcellona, non lasciargli la possibilità di ragionare. Soprattutto, neutralizzare Lamine Yamal. "Contro le big europee, l'unica cosa che ti toglie un po' di pressione è provare a tenere un po' di palleggio. Il Bayern Monaco, per esempio, la pressione non l'ha allentata mai. Ma rispetto al Bayern martedì dovremo vincerla la partita. Yamal? Non è vero che non abbiamo provato a limitarlo ma lui sa rompere anche i raddoppi".

Ultima riflessione dedicata al campionato, la lotta scudetto resta aperta grazie al successo sul Verona anche se a 3 giornate dalla conclusione il Napoli (vittorioso a Lecce) è davanti a +3. Torino, Lazio e Como le prossime avversarie dei nerazzurri. Farris non si perde in chiacchiere al riguardo… non ci sono calcoli da fare, la strada è tracciata e la pressione è (anche) su chi sta davanti: "In campionato è molto semplice quello che dobbiamo fare – ha aggiunto a Sky -. Non dipende più solo da noi, perché la squadra di Conte è davanti. Quel che noi dobbiamo fare è vincerle tutte e farci trovare pronti se il Napoli lascia qualcosina per strada".