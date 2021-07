Lucas Paquetá è tornato a brillare e vuole continuare a farlo. Il calciatore brasiliano è uno dei protagonisti della cavalcata della Seleçao di Tite fino alla finale della Copa America 2021 e si sta prendendo una bella rivincita su chi non ha più creduto in lui. Era arrivato in Italia con l'etichetta di "nuovo Kakà", quei paragoni brutti e tristi che non servono né a dare lustro al giocatore né all'operazione di mercato che si porta a compimento, ma funziona così. C'è sempre bisogno di un termine di paragone altisonante ma non tutti riescono a reggere le pressioni e le aspettative.

Lucas Tolentino Coelho de Lima, meglio noto come Lucas Paquetá, era una delle stelle delle giovanili del Flamengo ed era conosciuto da tutti già prima di approdare in prima squadra. Poco prima della maggiore età ha dovuto lavorare per lavorare sulla massa muscolare, secondo il quotidiano Folha de São Paulo, ma dopo aver vinto il campionato Carioca nel 2017 è finito nel mirino del Milan, che qualche mese dopo lo portò in Italia per 35 milioni di euro più bonus. Intorno a lui c'erano grandi aspettative e le prime gare esaltarono la tifoseria rossonera ma con il passare delle settimane finisce sempre più ai margini e dalla stagione successiva perde il posto in maniera definitiva. "Avevo una pressione enorme addosso, forse anche troppo": ha ammesso al quotidiano francese L'Équipe il brasiliano, che dopo 44 partite con la maglia del Diavolo e un solo gol ha deciso di prendere al volo l'opportunità che gli ha regalato Juninho Pernambucano all'Olympique Lione.

Il leggendario centrocampista brasiliano, che ora è dirigente dell'OL, ha individuato in lui il profilo giusto per dare un po' di freschezza alla manovra della squadra di Rudi Garcia e su di lui si è espresso così: "È tecnico, molto versatile e sa usare bene il suo fisico. Ha una grande velocità di pensiero". Nella sua prima stagione in Francia ha giocato 34 partite e ha segnato 10 reti, ritrovando la gioia di giocare e di essere protagonista.

Tite, il selezionatore del Brasile, ha avuto fiducia in Lucas Paquetá e dopo averlo inserito nel gruppo della Seleçao del 2019, quando la Canarinha ha vinto la Copa América in casa; lo ha fatto diventare un calciatore importante in questa edizione del torneo: l'ex Milan lo ha ripagato con i gol contro il Cile nei quarti (1-0) e contro il Perù (1-0) in semifinale, oltre a mettere in mostra una grande intesa con Neymar e gli altri compagni d'attacco.

Proprio il numero 10 ha elogiato il suo compagno ("Paquetá è un grande giocatore, è cresciuto in ogni partita che ha giocato per la nazionale") e il feeling tra i due è stato importante per raggiungere la finale di Rio de Janeiro contro l'Argentina. Lucas Paquetá tornerà al Maracanà da protagonista, proprio come ai tempi del Flamengo, e dopo tanti momenti difficili si sta prendendo la rivincita nei confronti di chi non ha creduto in lui.