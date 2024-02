La reazione di Thuram al gol meraviglioso di Lautaro: l’attaccante dell’Inter è incredulo Marcus Thuram è incredulo dopo aver visto il gol di Lautaro Martinez nel primo tempo di Inter-Atalanta. L’attaccante francese resta a bocca aperta e deve alzarsi in piedi per omaggiare l’argentino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter ha chiuso il primo tempo del match contro l'Atalanta con il punteggio di 2-0. Dopo il gol di De Ketelaere poi annullato dall'arbitro Colombo a seguito del check col VAR per un tocco di braccio di Miranchuk, la squadra di Simone Inzaghi si è scatenata. Prima Darmian poi Lautaro chiudono quasi del tutto la pratica dopo soli 45 minuti. Il gol dell'argentino però è una meraviglia che lascia senza parole uno stadio intero, anche chi come Marcus Thuram è rimasto fuori per infortunio dopo il problema muscolare accusato contro l'Atletico Madrid in Champions.

L'attaccante francese era in tribuna, seduto a ridosso delle panchine. Impossibile non notare la partecipazione totale avuta nel corso dei primi 45 minuti da parte dell'ex M'Gladbach che ha preso parte a ogni fase. Prima ha mimato il gesto dell'arbitro quando solitamente annulla un gol a seguito del check col VAR poi però ha osservato incredulo calciare Lautaro con il sinistro nella porta difesa da Carnesecchi. La reazione è tutta un programma e mostra il giocatore letteralmente a bocca aperta a seguito della prodezza del suo compagno di reparto.

Thuram al fianco di Cuadrado incredulo per quel gol.

Thuram si alza in piedi per ammirare se davvero Lautaro fosse stato in grado di segnare un gol del genere. L'argentino riceve palla da Pavard e col sinistro, spalle alla porta, si gira e lascia partire un missile che lascia Carnesecchi immobile. È la prodezza del campione che fa esaltare ed esultare un intero stadio che ha avuto quasi la stessa reazione di Thuram. Il francese non riesce a crederci e col braccio sinistro tocca la mano sinistra di Cuadrado seduto al fianco tra i giocatori indisponibili per questa partita.

Voleva realmente capire cosa avesse appena visto. Lautaro si è girato in un fazzoletto e ha consentito all'Inter di mettere subito il turbo in una partita che si stava mettendo male prima che il gol di De Ketelaere venisse annullato. Thuram potrebbe recuperare presto e Simone Inzaghi si sta prendendo tutto il tempo per consentirgli un rientro sereno senza forzature proprio per preservarlo al meglio in vista del difficilissimo ritorno contro l'Atletico Madrid che vale un posto ai quarti di Champions.