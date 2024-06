video suggerito

La reazione di Chiellini al gol dell’Italia in diretta sulla TV americana: “Te lo avevo detto” In diretta dagli Stati Uniti anche Chiellini è stato incontenibile al gol di Zaccagni: sapeva già quale sarebbe stato il destino dell’Italia agli Europei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il gol di Mattia Zaccagni ha fatto esplodere di gioia gli italiani in tutto il mondo, compresi i volti più noti. E dopo l'esultanza sfrenata di Federico Bernardeschi in Canada tocca anche a Giorgio Chiellini che nel mezzo di un programma sulla TV americana perde il suo aplomb e si lascia trascinare dall'emozione per i colori che ha difeso e rappresentato nel corso della sua carriera. In diretta sulla rete FOX non ha saputo resistere al gol della Nazionale e ha vestito i panni del tifoso.

L'esultanza in diretta di Chiellini

Impossibile stare fermi in momenti del genere, quando la sorte si decide proprio all'ultimo secondo. Al 98′ il tiro di Zaccagni restituisce la speranza all'Italia con il pareggio contro la Croazia che ha portato gli azzurri agli ottavi di finale degli Europei, un gol inaspettato che ha capovolto il verdetto della partita. Chiellini ha seguito la partita con grande apprensione dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti che attualmente lo ospitano come opinionista per gli Europei su FoxSports.

Come tutti i tifosi l'ex difensore ha sofferto al gol di Modric, ha tenuto le dita incrociate per tutta la gara e alla fine si è fatto trasportare dopo la rete del pareggio che ha cambiato tutto. L'ex capitano dell'Italia non ha saputo contenere la sua gioia: al momento della rete di Zaccagni si è alzato di scatto dalla sedia per esultare assieme agli altri partecipanti allo studio, con il sorriso stampato sul volto.

Leggi anche Bernardeschi è in diretta sulla TV canadese durante Italia-Croazia: esplosione al gol di Zaccagni

La reazione dopo il gol

L'esultanza è durata qualche secondo, accompagnata dagli applaudi e dalle urla degli altri giornalisti che erano nello studio con lui, sbalorditi dalla capacità dell'Italia di conquistare gli ottavi di finale all'ultimo secondo disponibile. Emozioni che non si possono spiegare, ma in un certo senso Chiellini sapeva già come sarebbe andata a finire. È stato lui il capitano della Nazionale che ha vinto l'ultimo Europeo a Wembley nel 2021 e conosce bene il DNA di quella squadra e cosa vuol dire vestire la maglia Azzurra.

Per questo dopo essersi alzato dalla sua postazione e aver esultato si è avvicinato al giornalista che era accanto a lui e gli ha urlato "Te l'avevo detto", con la soddisfazione che traspariva sul suo volto. L'ex difensore lo sapeva, anche se forse non avrebbe mai realmente immaginato che la sua profezia si sarebbe avverata in circostanze simili.