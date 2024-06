video suggerito

Chiellini padrone sulla TV americana per gli Europei: ferma tutti e lancia un messaggio in italiano Giorgio Chiellini padrone di casa sulla TV americana per EURO 2024: l’ex capitano della Nazionale Italiana lancia un messaggio in italiano e provoca una reazione inattesa in studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

326 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Benvenuti a casa". Con queste parole Giorgio Chiellini per sentirsi un po' a casa ha introdotto l'inizio di EURO 2024 dagli studi dell’emittente statunitense Fox Sports. L'ex capitano della Juventus e della Nazionale Italiana sarà uno dei talent per la competizione continentale insieme agli ex calciatori americani Jimmy Conrad, Maurice Edu, Stuart Holden e al più noto Peter Schmeichel, portiere della Danimarca vittoriosa agli Europei del 1992 e storico numero uno del Manchester United.

L'introduzione al torneo da parte di Chiellini è da vero showman e fa capire anche la sua padronanza della lingua inglese dopo due stagioni in Major League Soccer da calciatore con i Los Angeles FC, di cui è attualmente un dirigente. Ad un certo punto, dopo aver schioccato le dita a favore di telecamere, lo studio si è colorato tutto col tricolore italiano e questo ha provocato una reazione inattesa e di stupore dei suoi compagni di viaggio, che in questo caso erano

Chiellini a Fox Sports per gli Europei 2024

Chiellini aveva commentato così la sua avventura da commentatore degli Europei dopo l'annuncio di Fox Sports: "EURO 2024 è di enorme importanza ed è un torneo che sarà sempre speciale per me, quindi sono stato onorato quando ho ricevuto la chiamata con l’opportunità di commentare. Sono molto orgoglioso di far parte della famiglia FOX Sports attorno a una competizione così grande e non vedo l’ora di fare sul serio, ma anche di divertirmi un po’ alla scrivania, pur continuando a far crescere il movimento gioco qui negli Stati Uniti".

Chiellini su Modric: "È un talento generazionale"

Nell'introduzione di Spagna-Croazia Giorgio Chiellini ha parlato anche di Luka Modric e ha fatto una descrizione molto accurata del fortissimo centrocampista croato, partendo anche dagli scontri tra Juventus e Real Madrid in Champions League: "È un talento generazionale. Può fare tutto in campo".