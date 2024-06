video suggerito

Bernardeschi è in diretta sulla TV canadese durante Italia-Croazia: esplosione al gol di Zaccagni Bernardeschi esplode di gioia in diretta alla tv canadese dopo il gol di Zaccagni: l’attuale calciatore del Toronto FC è stato chiamato per commentare per la TSN la sfida decisiva con la Croazia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia riesce a strappare la qualificazione agli ottavi di finale di EURO 2024 e tutti i tifosi azzurri nel mondo hanno esultato allo stesso modo al gol di Zaccagni. Tra loro c'è anche Federico Bernardeschi, che ha seguito la gara degli Azzurri contro la Croazia come commentatore per la TSN, la tv leader dello sport in Canada.

L'attuale calciatore dei Toronto FC, che con la Nazionale Italiana è diventato campione d'Europa nel 2021, è stato chiamato a commentare la partita principale per la selezione allenata da Luciano Spalletti per il superamento del turno e si è lasciato andare ad un'esultanza genuina dopo aver visto la palla entrare in rete.

Bernardeschi esplode di gioia dopo il gol di Zaccagni

Bernardeschi ha fatto parte del gruppo azzurro fino alla Finalissima giocata a Londra contro l'Argentina nel giugno 2022 e poi non ha più vestito la maglia dell'Italia. Con la maglia della Nazionale Brunelleschi ha messo a referto 39 presenze e 6 gol.

Leggi anche Calafiori scoppia a piangere in campo dopo il gol di Zaccagni: ma non sono solo lacrime di gioia

Il calciatore classe 1994 ha commentato in studio la partita della Nazionale contro la Croazia e la tensione era palpabile perché il rischio di finire terzi nel girone era sempre più vicino: dopo il gol di Mattia Zaccagni è esploso di gioia e ha fatto un mezzo giro dello studio prima di ritornare al suo posto tra le facce sorridenti degli altri presenti.

L'attuale calciatore del Toronto FC ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Gazzetta dello Sport alla vigilia della gara tra Italia e Spagna: "A loro ho fatto solo un augurio di buon viaggio, se lo devono godere senza porsi limiti perché questa è una Nazionale molto sottovalutata, con giocatori forti. In più vedo tanta disponibilità e questo fa la differenza: se tutti remano nella stessa direzione si può fare qualcosa di straordinario. Ognuno deve andare oltre i propri limiti".