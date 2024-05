video suggerito

La reazione dei giocatori del Napoli quando videro dove dormiva Spalletti: "Uno shock, coi soldi che ha" Diversi calciatori del Napoli non sapevano che Luciano Spalletti dormisse nel suo ufficio a Castel Volturno durante la permanenza del tecnico toscano in azzurro. Aneddoti, retroscena e racconti emersi all'interno del film "Sarò con te" che racconta l'anno dello Scudetto del Napoli.

A cura di Fabrizio Rinelli

Luciano Spalletti viveva nel suo ufficio quando allenava il Napoli, ma in tanti non lo sapevano. Da un estratto del film "Sarò con te" che racconta l'anno dello Scudetto degli azzurri, viene evidenziato proprio questo particolare che ha sorpreso diversi giocatori, da Juan Jesus a Osimhen passando per Elmas. Soprattutto il macedone, che ha espresso tutto il suo stupore nell'immaginare il proprio allenatore preferire un minuscolo spazio a lussuose camere d'hotel. "Ero scioccato che Spalletti dormisse qui a Castel Volturno, non me l'aspettavo".

Elmas ha espresso tutto il suo stupore quando gli è stato spiegato che Spalletti vivesse nell'ufficio del centro sportivo azzurro: "Un allenatore grande come lui ha i soldi per poter dormire ovunque – ha spiegato – Mi è piaciuto ma anche mi è dispiaciuto perché viveva in un letto di m..a". Il cuscino in bella vista, il computer sulla scrivania e tutto l'occorrente per poter vivere la sua vita quotidiana in simbiosi col calcio e con il suo Napoli. Spalletti ha scelto di vivere così l'esperienza in azzurro: "Quello è il mio covo".

Perché Spalletti viveva nel suo ufficio

Spalletti non ha mai avuto dubbi e la sua decisione lasciò senza parole anche Juan Jesus: "Un giorno arrivai un po' prima e lui stava sistemando il cuscino e la coperta nell'ufficio e per questo gli chiesi cosa stesse facendo – spiega -. Lui mi rispose semplicemente: ‘Ora vivo qui'". Il difensore non poteva crederci: "Ma come vive qui mister?". Spalletti in realtà aveva un'idea precisa, la sua era una sorte di necessità impellente di dover vivere in quel modo: "Nelle notti insonni ad amare il calcio sembra di poter andare a letto e poi invece mi risveglio e non sto letto e allora se sono in una camera d'albergo anche se ho il computer non ho tutte le cose a portata di mano e invece lì era facile, bastava un divano letto".

La stanza dove viveva Spalletti a Castel Volturno

"Ha vissuto lì per 9 mesi? Non lo sapevo. Wow questo è buono". Victor Osimhen addirittura ha scoperto che Spalletti vivesse nel suo ufficio solo mentre si stava realizzando il film sul Napoli. Ma è riduttivo considerare quello spazio utilizzato dall'ex tecnico azzurro per vivere la sua quotidianità a Napoli solo come un ufficio. In una foto pubblicata dallo stesso Spalletti sul suo account Instagram, si nota come il tecnico avesse arredato quella stanza a sua immagine e somiglianza.

All'interno c'era il letto in bella vista poggiato sotto una parata ricoperta da alcuni suoi ritratti. Sulla parete un numero elevato di magliette del Napoli con la 10 di Maradona in bella vista che coprivano alcuni luoghi iconici della città partenopea. Sulla destra la sua scrivania in vetro dove ha studiato e plasmato quel Napoli meraviglioso a sua immagine e somiglianza fino a condurlo alla conquista del terzo Scudetto che è stato come realizzare un sogno cullato da anni per tutto il popolo azzurro.

"Sarò con te": il film che racconta lo Scudetto del Napoli

Racconti, storie, retroscena e aneddoti emersi proprio dall'anteprima del film "Sarò con te" che racconta l'anno dello scudetto del Napoli. Una produzione che verrà proiettata in prima domani in notturna alle ore 23 al cinema "The Space" per poi approdare da sabato nelle altre sale. La pellicola è stata realizzata proprio nel corso della stagione che ha visto la squadra di Spalletti diventare campione d'Italia. Il tutto ripreso dall'interno dello spogliatoio, attraverso le testimonianze esclusive dei protagonisti di quell'impresa.