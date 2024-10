La rabbia dei tifosi dell’Al Nassr contro Cristiano Ronaldo: “Cacciatelo”, “Non vinceremo niente”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Il rigore sbagliato al 96′ da Cristiano Ronaldo nel match degli ottavi di Coppa d'Arabia Saudita contro l'Al Taawon, con tanto di bambino centrato in pieno in curva e mandato al tappeto, ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi dell'Al Nassr, che al di là dell'hype ‘ufficiale' per il 39enne portoghese – assai funzionale all'operazione di propaganda e sportswashing del governo saudita – sembrano averne invece le scatole piene della sua presenza a Riad. Il polso più verace dell'umore dei sostenitori della squadra allenata da Stefano Pioli si è avuto dalle loro dichiarazioni all'uscita del King Saud University Stadium dopo l'inopinata sconfitta ed eliminazione: tutti e tutte sono contro Ronaldo, con toni davvero accesi.

I tifosi dell'Al Nassr contro Cristiano Ronaldo: "Con lui non vinceremo mai niente"

"L'Al Nassr non vincerà niente finché c'è Ronaldo! – attacca un tifoso particolarmente accalorato – Non c'è nessuno che lo sbatte fuori dal club, non vinceremo niente! Guardate la partita di oggi, come si è trascinato per il campo, ha voluto battere le punizioni e le ha sprecate, ha sprecato un rigore, ha 40 anni! Non posso biasimarlo, grazie Ronaldo…".

"Abbiamo perso per colpa di Cristiano – gli fa eco un altro sostenitore della squadra saudita – è uno specialista nei rigori e li tira in questo modo…". Poi l'intervistatore passa a sentire cosa ne pensano un paio di tifose dell'Al Nassr e la musica non cambia: "La prima cosa è il rigore sbagliato da Cristiano", dice una. Un'altra attacca direttamente con un "Cristiano bye bye", con tanto di gesto della mano a salutarne l'auspicato addio, spiegando poi che il portoghese avrebbe addirittura sbagliato apposta il rigore per non andare avanti nel torneo, fingendo poi di essere dispiaciuto per l'errore.

Insomma, a dispetto dei gol che continua a segnare con regolarità anche all'inizio di questa stagione (è a quota 9 in 13 partite con l'Al Nassr, oltre ai 3 in 4 gare realizzati con la maglia della nazionale) e delle informazioni all'apparenza entusiastiche che arrivano in Europa, Ronaldo è avvertito come un peso dagli stessi tifosi del club saudita, che dal suo arrivo non ha vinto praticamente niente, a parte l'Arab Club Champions Cup, da non confondere con la ben più prestigiosa Champions League asiatica.

"Ogni sfida è un'opportunità per crescere", ha poi scritto su Instagram il cinque volte Pallone d'Oro, che guarda già alla prossima partita per riprendere il suo inseguimento ai 1000 gol in carriera.