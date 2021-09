La punizione horror di Bonucci contro la Bulgaria: “Roba da mai dire gol” Leonardo Bonucci in occasione del finale di gara del match tra Italia e Bulgaria, valido per le qualificazioni mondiali e finito 1-1, si è reso protagonista di un tentativo su calcio di punizione. Il difensore non proprio una specialista, ha spedito il pallone in curva. La sua battuta è stata da dimenticare, e non sono mancati gli sfottò sui social.

A cura di Marco Beltrami

Roberto Mancini ha individuato nell'eccessiva imprecisione la causa della mancata vittoria dell'Italia contro la Bulgaria nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali. Sulla stessa lunghezza d'onda anche capitan Bonucci, che però è stato bersagliato sui social proprio a causa di un calcio di punizione a dir poco preciso. Il difensore ha deciso di battere nel finale di gara un calcio piazzato da ottima posizione, il risultato però è stato pessimo.

Chance importante per la Nazionale nei minuti finali della sfida contro la Bulgaria. Una percussione di Emerson bloccata con un fallo da un difensore avversario, ha permesso agli azzurri di giovare di una punizione dal limite. Un'opportunità preziosa che però lo specialista Insigne, già sostituito, non ha potuto sfruttare. Sul pallone inizialmente si è portato Verratti, con Raspadori che ha provato ad assumersi la responsabilità della battuta. Niente da fare però per tutti, visto che Bonucci ha preso il pallone intenzionato a tirare. Dopo una finta di Berardi, ecco la rincorsa e la conclusione. Il risultato? Un tiro pessimo che è finito svariati metri sopra la porta difesa dall'estremo difensore bulgaro.

Mani nei capelli da parte di diversi calciatori italiani, consapevoli di aver sciupato una opportunità importante, con Bonucci che dopo essersi rammaricato è tornato rapidamente in difesa. A quel punto come spesso accade l'episodio è diventato virale sui social e non sono mancati i commenti ironici che hanno preso di mira Bonucci, non propriamente uno specialista sui calci piazzati. Da chi ha puntato il dito contro Mancini per avergli impedito di battere, fino a chi ha parlato di una conclusione alla "mai dire gol", la celebre trasmissione satirica sul calcio. Pioggia di tweet per Bonucci che forse la prossima volta ci penserà su due volte prima di tirare una punizione.