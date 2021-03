Duecentomila euro di multa alla Lazio, 13 mesi e 10 giorni di inibizione per il presidente Claudio Lotito e 16 per i medici sociali Rodia e Pulcini. Sarebbero queste, al momento, le richieste presentate dalla procura FIGC nel processo che si sta svolgendo davanti al Tribunale nazionale federale nei confronti del club biancoceleste per violazione dei protocolli anti-Covid. Nessuna penalizzazione prevista per la Lazio ma alcuni giocatori hanno comunque voluto ribadire il loro dissenso per i provvedimenti presi nei confronti del club capitolino. Uno su tutti: Felipe Caicedo. L'attaccante della squadra di Simone Inzaghi, ha pubblicato un post enigmatico su Twitter ma molto chiaro poiché sembra proprio riferito ad una delle gare in questione nel processo per violazione dei protocolli: Torino-Lazio.

Fu proprio la punta dell'Ecuador a segnare, a tempo ormai scaduto, il gol del 3-4 che diede ai biancocelesti 3 punti d'oro per centrare la vittoria. Il patron della Lazio e i medici erano stati deferiti proprio per la mancata comunicazione alle All competenti e messa in isolamento di 8 giocatori positivi ai tamponi UEFA in occasione della gare di Champions contro Bruges e Zenit giocate ad ottobre e novembre 2020 e la mancata comunicazione allo stesso ente sanitario e messa in isolamento di altri 3 giocatori positivi ai tamponi UEFA prima della partita contro il Torino e l'inserimento in distinta di un giocatore positivo nella gara dell'8 novembre 2020 contro la Juventus.

Il tweet provocatorio di Caicedo

"Quando sento Lazio-Torino" ha scritto sul suo suo account ufficiale Caicedo che ha quasi voluto tapparsi le orecchie rivendicando quella partita come una vittoria di forza ottenuta sul campo senza intoppi dalla squadra. Un gol, quello dell'attaccante biancoceleste, arrivato al 97′, ben oltre i 5′ di recupero concessi dall'arbitro in quell'occasione.

Fu un periodo di grande caos per la squadra di Simone Inzaghi che dovette far fronte a diverse assenze e ai risultati diversi dei tamponi effettuati su Immobile, Lucas Leiva e Strakosha. Ora si attende soltanto l'ufficialità per l'inibizione del presidente Lotito anche se sembra scongiurato il pericolo di una penalizzazione in classifica dei biancocelesti nel corso di questo campionato.