La provocazione di Al Khelaifi: “No a 180M per Mbappé perché rispettiamo il fair play finanziario” Grande protagonista del calciomercato estivo, il Paris Saint Germain sul finire del mercato ha rifiutato un’offerta enorme del Real Madrid per Kylian Mbappé. Il presidente del Psg Nasser Al-Khaleifi rispondendo a una domanda sul come si fa a dire no a una proposta così alta ha risposto: “A noi importa solo che il Psg rispetti il Fair Play finanziario. E noi lo rispettiamo”.

A cura di Alessio Morra

Il calciomercato estivo 2021 è stato dominato dal Paris Saint Germain che ha creato una squadra straordinaria, aggiungendo campioni su campioni. Il club francese, che in rosa aveva già talenti come Mbappé o Neymar, ha acquistato a costo zero Messi, Donnarumma, Sergio Ramos e Wijnaldum e ha sborsato 60 milioni di euro per prelevare dall'Inter Hakimi. E sul finire del mercato i francesi hanno rifiutato un'offerta notevolissima del Real Madrid che era pronto a sborsare 180 milioni di euro per Mbappé. Una cifra enorme. Nasser Al-Khelaifi, presidente del club, ha spiegato perché il Paris ha detto no al Real.

A Ginevra per presiedere l'Assemblea dell'ECA Al-Khelaifi ha risposto così a una domanda di un giornalista del New York Times riguardante il no ai 180 milioni di euro per Mbappé: "A noi importa solo che il Paris Saint Germain rispetti il Fair Play finanziario. E il Paris lo rispetta".

Il Paris Saint Germain ha effettuato un mercato sontuoso, in realtà spendendo complessivamente poco per i cartellini dei calciatori, ma dando a tutti loro degli ingaggi notevolissimi. Il club dalla proprietà qatariota, che sin dall'inizio ha osteggiato la nascita della Superlega, ha terminato il mercato estivo in modo straordinario, ma già pensa alle prossime campagne acquisti e da tempo c'è chi sostiene che Leonardo abbia messo nel proprio mirino Franck Kessié, giocatore ivoriano che ha il contratto in scadenza con il Milan il prossimo giugno e che finora ha rifiutato tutte le proposte che il club rossonero gli ha formulato in questi ultimi mesi, e anche il centrocampista potrebbe andare via a costo zero.