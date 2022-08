La prossima squadra di Cristiano Ronaldo svelata da un bug sul sito ufficiale: “Ecco le prove” Un bug sul sito ufficiale del club per svelare la nuova squadra di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sta accendendo la speranza dei tifosi che si sono aggrappati a un piccolissimo indizio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo al Marsiglia tra sogno e realtà. Anzi, quella che sta impazzando in Francia in questo momento è un'autentica mania. La prospettiva di poter vedere il campione portoghese vestire la maglia dell'OM è diventato argomento principale di queste ultime giornate di mercato. Inevitabile non pensare al confronto con Lionel Messi che renderebbe finalmente avvincente anche la Ligue 1 francese con la speranza di spezzare il dominio del PSG. Sui social l'hashtag "RonaldOM" è di nuovo di tendenza e continua ad alimentare le speranze dei tifosi del Marsiglia pronti ad accogliere dopo tanti anni un campione del calibro del portoghese.

CR7 all'OM ritroverebbe Igor Tudor come allenatore che con Ronaldo ha lavorato due anni fa alla Juve nell'unica stagione di Pirlo sulla panchina bianconera in una complicatissima stagione per la Vecchia Signora. Ma cosa manca per vedere Cristiano Ronaldo al Marsiglia? La trattativa è sempre complicata e spostare CR7 dal Manchester United rappresenta di certo un'operazione complicata: specie per i costi. Sembra essere fantacalcio e al momento è impossibile capire se ci sarà o meno la fumata bianca, anche se un indizio sul web fa sperare i tifosi dell'OM. Un errore sul sito del club francese che ha acceso fortemente l'ottimismo dei tifosi del Marsiglia di vedere Cristiano Ronaldo indossare la maglia biancoazzurra.

Un bug sul sito del club francese mostra chiaramente un dettaglio che ha fatto letteralmente impazzire i tifosi. Alcuni video pubblicati dai vari utenti e tifosi dell'OM su Twitter, mostrano come il sito del Marsiglia funzioni correttamente in ogni sezione: dalle news alla gallery fino alla scheda di ogni singolo giocatore della rosa. Ecco, proprio su questo dettaglio si concentrano però le attenzioni dei tifosi francese che hanno notato un piccolo particolare sulla scheda di Jonathan Clauss, attualmente il giocatore che indossa la famosa maglia numero 7 simbolo da sempre della figura di Cristiano Ronaldo. Andando a cliccare sul profilo di Clauss infatti, il sito mostra il notissimo "errore 404".

C'è qualcosa che non quadra. Un indizio? Una semplice coincidenza? Sta di fatto che il popolo marsigliese in questo momento si è aggrappato anche a questo piccolo segnale per quella che in tanti però definiscono come un'allucinazione di mercato innescata dal grande entusiasmo che hanno i tifosi del Marsiglia per la propria squadra. Il Marsiglia parteciperà alla prossima Champions League, che è una delle priorità di Cristiano Ronaldo e tra i motivi che lo stanno spingendo a lasciare lo United, ma in questo momento non sembra esserci la minima percezione che la trattativa possa andare in porto.

Sta di fatto che l'entusiasmo di Marsiglia è pazzesco e a spendersi per vedere Cristiano Ronaldo all'OM, ci ha pensato anche Djibril Cisse ex attaccante della squadra francese che con un tweet ha invitato CR7 a prendere in considerazione questa possibilità che ad oggi sembra essere davvero molto improbabile.