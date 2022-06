La prossima partita dell’Italia tra pochi giorni: quando gioca in Nations League, data e orario L’Italia giocherà stasera 1 giugno l’Argentina nella Finalissima. Gli Azzurri torneranno in campo in Nations League sabato 4 giugno contro la Germania. Poi l’Italia di Mancini sfiderà Inghilterra e Ungheria sempre in questo mese di giugno.

A cura di Alessio Morra

Stasera l'Italia gioca contro l'Argentina per la ‘Finalissima', la partita che a Wembley vedrà contrapposte le squadre che hanno vinto gli Europei e la Copa America. Una sorta di Coppa Intercontinentale per Nazionali. Sarà una partita vera, non è un'amichevole e si disputerà in gara secca. L'Italia poi nel mese di giugno disputerà altre quattro partite, tutte di Nations League. L'Italia è stata inserita nel Girone 3 della Lega A insieme a Germania, Ungheria e Inghilterra, un girone tutt'altro che semplice. La prossima è contro la Germania di Flick a Bologna. Poi gli Azzurri torneranno nuovamente in campo per sfidere prima l'Inghilterra e poi l'Ungheria, le altre squadre inserite nel Gruppo 3 della Serie A della Nations League.

Quando si gioca Italia-Germania di Nations League

L'Italia allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna affronterà la Germania di Flick sabato 4 giugno. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45. Italia-Germania non è mai una partita banale, la storia del calcio è passata da tante sfide tra queste due nazionali. L'Italia è campione d'Europa, ma non è ai Mondiali. La Germania invece si sta ricostruendo con un nuovo allenatore, che ha vinto da c.t. otto partite su nove.

L’allenatore della Germania è Hansi Flick.

Dove si gioca Italia-Germania, lo stadio della partita

La partita tra la Nazionale e la Germania si disputerà in Italia. I campioni d'Europa scenderanno in campo a Bologna. Al Dall'Ara gli azzurri hanno giocato sette volte. La prima nel 1986, l'ultima lo scorso giugno quando nell'ultimo test pre-Europei la Repubblica Ceca venne sconfitta per 4-0. Il bilancio dell'Italia a Bologna è positivo: 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta – rimediata con il Brasile nell'autunno del 1989.

Leggi anche Vlahovic pensa solo alla Juve, niente Nations League con la Serbia per curare la pubalgia

Il calendario delle prossime partite dell'Italia

Dopo aver sfidato l'Argentina a Wembley, l'Italia disputerà quattro partite della fase a gironi della Nations League, in totale sono sei quelle del Gruppo 3. Gli azzurri inizieranno il loro cammino contro la Germania in casa, poi sempre in casa, anzi sempre in Emilia Romagna sfideranno l'Ungheria, si giocherà a Cesena. Poi due partite di grido, due match fuori casa, di lusso contro l'Inghilterra (si giocherà a porte chiuse) e la Germania.