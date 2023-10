La prossima partita dell’Italia per le qualificazioni agli Europei, quando gioca: data e orario Dopo l’Inghilterra, nel calendario dell’Italia restano ancora due partite da giocare nel girone di qualificazione a Euro 2024. Gli Azzurri torneranno in campo il 17 novembre per la gara contro la Macedonia del Nord.

Macedonia del Nord e Ucraina sono gli ultimi avversari del girone di qualificazione degli Azzurri.

La partita della Nazionale italiana contro l'Inghilterra a Wembley è l'ottava del Girone C di qualificazione a Euro 2024. La squadra di Spalletti è reduce dal successo rotondo (4-0) con Malta. In calendario restano ancora due turni per definire la classifica e la griglia delle squadre che accedono direttamente al trofeo continentale. Saranno le prime due di ogni gruppo oltre al ristretto gruppo di terze che disputeranno i playoff per giocarsi le ultime possibilità di staccare il pass per la Germania.

Gli Azzurri, battuti all'andata per 1-2 dai Tre Leoni, proveranno a dare tutto e a vincere a Londra sia perché un eventuale successo con due reti di scarto regalerebbe il primato nel gruppo sia per tenere botta nel duello a distanza con l'Ucraina, che ha sì gli stessi punti (10) ma è penalizzata dalla sconfitta nel confronto diretto (2-1). Facile, facile immaginare quale possa essere l'esito della sfida della selezione di Rebrov contro Malta, che è fuori causa da tempo e non sembra affatto in grado di impensierire gli avversari.

Classifica Gruppo C

Inghilterra 13 (+14 diff. reti)

Italia 10 (+6)

Ucraina 10 (+1)

Macedonia del Nord 7 (-7)

Malta 0 (-14).

Dopo Inghilterra-Italia si tornerà in campo a distanza di un mese: il 17 novembre allo stadio Olimpico di Roma è in programma Italia-Macedonia del Nord mentre 3 giorni dopo (20 novembre) c'è la sfida risolutiva con l'Ucraina. Anche in caso di sconfitta con l'Inghilterra, agli Azzurri basterà fare 4 punti, battendo la Macedonia e pareggiando con l'Ucraina, per saltare sul treno qualificazione.

Risultati e calendario del Girone C dell'Italia

23 marzo – Italia-Inghilterra 1-2, Macedonia-Malta 2-1

26 marzo – Inghilterra-Ucraina 2-0, Malta-Italia 0-2

16 giugno – Malta-Inghilterra 0-4, Macedonia-Ucraina 2-3

19 giugno – Ucraina-Malta 1-0, Inghilterra-Macedonia 7-0

9 settembre – Ucraina-Inghilterra 1-1, Macedonia-Italia 1-1

12 settembre – Italia-Ucraina 2-1, Malta-Macedonia 0-2

14 ottobre – Ucraina-Macedonia 2-0, Italia-Malta 4-0

17 ottobre – Inghilterra-Italia, Malta-Ucraina

17 novembre – Italia-Macedonia, Inghilterra-Malta

20 novembre – Ucraina-Italia, Macedonia-Inghilterra.