La Procura FIGC ha chiesto sei mesi di inibizione per Trentalange per il caso D’Onofrio La procura federale della FIGC ha chiesto sei mesi di inibizione per Alfredo Trentalange, ex presidente dell’Aia, per il caso d’Onofrio.

A cura di Vito Lamorte

La procura federale della FIGC ha chiesto sei mesi di inibizione per l’ex presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange, durante l’udienza presso il tribunale federale nazionale per il caso D’Onofrio. La richiesta dell'organo guidato da Giuseppe Chiné ha tenuto conto della continuazione tra gli illeciti contestati e del fatto che Trentalange si ormai sia dimesso da ogni carica che ricopriva.

Il tribunale in questo momento è in camera di consiglio dopo tre ore di dibattimento e la sentenza dovrebbe arrivare in giornata.

Uscendo dall'aula ha parlato il legale di Alfredo Trentalange, Paolo Gallinelli: “Il deferimento era infondato già prima di oggi e tale rimane a mio avviso. Quello che poteva fare dal punto di vista ‘politico’ lo ha fatto dimettendosi per potersi anche difendere liberamente”.

Leggi anche Cosa succede a Gianluca Scamacca nel West Ham: da due mesi marcisce in panchina senza motivo

L'ex capo dell'AIA non ha preso la parola durante l’udienza.

L’avvocato di Trentalange, inoltre, ha affermato che “la procura federale nel corso dell’udienza si è opposta all’acquisizione degli atti, tra i quali la carta intestata comparativa per dimostrare che le dichiarazioni fatte da D’Onofrio per essere autorizzate dal tribunale di Milano erano apocrife e false. E il tribunale ci ha dato ragione, respingendo la richiesta della procura e acquisendo gli atti”.

Il riferimento è alla falsificazione dei documenti da parte di D’Onofrio per ottenere i permessi durante gli arresti domiciliari che gli hanno consentito di raggirare, in base alla tesi della difesa, anche la magistratura ordinaria oltre che l’AIA.

La procura della FIGC aveva deferito Alfredo Trentalange per il caso D'Onofrio lo scorso 20 gennaio ed era stata rifiutata la richiesta di patteggiamento: per il procuratore Chinè l'ex numero uno dell'AIA aveva "omesso di assumere qualsiasi iniziativa, anche la più minimale, per accertare i reali requisiti professionali e di moralità del sig. Rosario D'Onofrio, con cui Trentalange aveva un rapporto personale consolidato di vecchia data, prima della proposta, fatta dallo stesso Trentalange, e conseguente nomina da parte del Comitato Nazionale AIA (nel marzo 2021), a Procuratore arbitrale dell'A.I.A., mentre il nominato era detenuto agli arresti domiciliari, perché condannato per gravissimi reati concernenti la detenzione di sostanze stupefacenti".