La prima volta del Manchester City, batte 4-0 il Fluminense e vince il Mondiale per Club 2023 Il Manchester City ha vinto il Mondiale per Club per la prima volta nella sua storia: battuto per 4-0 il Fluminense a Jeddah, in Arabia Saudita, grazie alla doppietta di Alvarez, al gol di Foden e all'autogol di Nino.

A cura di Vito Lamorte

Il Manchester City ha battuto per 4-0 il Fluminense e ha vinto il Mondiale per Club per la prima volta nella sua storia. I Citizens hanno completato così il loro straordinario 2023 trionfando anche nel torneo FIFA dopo aver messo in bacheca la Premier League, la Champions League, la FA Cup e la Supercoppa Europea. Cinque coppe in un anno solare per la squadra di Pep Guardiola.

Tutto facile per il Manchester City che ha messo il match in discesa già al primo minuto con Julian Alvarez e il raddoppio poco prima della mezz'ora, con l'autogol di Nino, ha messo la parola fine alla gara. Il Fluminense ha avuto una palla gol solo a 5 minuti dall'intervallo con il colpo di testa di Arias, salvato da una grande parata di Ederson, ma poi per i Citizens è sempre stata ordinaria amministrazione.

Alvarez ha sbloccato la gara con un tocco di petto dopo il palo colpito da Aké: erano passati solo 40 secondi dall'inizio della partita. L'Arana ha deviato in maniera molto semplice questa palla vagante in area e la sua rete è stata subito paragonata a quella di Messi nella finale del 2009 contro l'Estudiantes. L'ex River Plate ha siglato la sua personale doppietta nel finale con una bella giocata dai 16 metri: dribbling sul difensore e tiro imprendibile sul palo lontano. È l'unico giocatore argentino a vincere il Mondiale, la Copa América, la Copa Libertadores, la Champions e il Mondiale per Club.

Il Manchester City ha raddoppiato con un po' di fortuna: un cross dalla sinistra di Phil Foden è stato deviato in scivolata da Nino e ha spiazzato l'incolpevole Fabio. Il calciatore inglese nella ripresa ha voluto mettere la firma sulla sfida siglando una rete tutta sua e facendo partire con ampio anticipo la festa per la squadra inglese.

Qualche preoccupazione per il Manchester City la destano le condizioni di Rodri, che è uscito anzitempo a causa di un infortunio al ginocchio e adesso andrà valutata l'entità del problema in vista dei prossimi impegni.

Il tabellino di Manchester City-Fluminense

RETI: 1′ e 89′ Alvarez, 27′ aut. Nino, 72′ Foden.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones (74′ Gvardiol), Dias, Ake; Lewis (61′ Kovacic), Rodri (75′ Akanji); Foden, Bernardo Silva, Grealish; Alvarez. All.: Guardiola

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Xavier, Nino (74′ Marlon), Felipe Melo (61′ Alexander), Marcelo (61′ Barbosa); Andre, Martinelli; Arias, Ganso (60′ Lima), Keno (46′ Kennedy); Cano. All.: Diniz

ARBITRO: Szymon Marciniak (POL).