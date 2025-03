video suggerito

La prima mossa del Milan dopo la sconfitta contro la Lazio: Reijnders convocato in sede Tijjani Reijnders convocato in sede dal Milan subito dopo la cocente sconfitta dei rossoneri contro la Lazio. È la prima mossa del club per dare un segnale all'ambiente.

A cura di Fabrizio Rinelli

Tijjani Reijnders è rimasto in campo fino al triplice fischio di Milan-Lazio al minuto 98 di una partita infinita. I rossoneri hanno subito il secondo ko consecutivo dopo quello nel recupero di Bologna. La Champions per il prossimo anno sembra davvero lontana ma questa non ha di certo frenato la società che con largo anticipo ha iniziato a programmare il futuro. Un futuro che a quanto pare sembra girare proprio intorno al centrocampista olandese che questa mattina è stato convocato dal club presso la sede ufficiale dei rossoneri.

Il giocatore è stato infatti chiamato per mettere la firma sul prolungamento del suo contratto che adesso sarà fino al 2030. L'olandese si è distinto sia in campo che fuori mostrando una leadership notevole riconosciuta da tifosi, allenatori e società. Sembra essere questo il primo tassello per ricostruire dopo una stagione, quella che sta per finire, che nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana, al momento sembra essere andata tutta per il verso sbagliato. A Reijnders è stato concesso anche un ingaggio adeguato da 3,5 milioni netti a stagione.

Tijjani Reijnders che esulta insieme ai compagni dopo un gol.

Il centrocampista dunque è stato blindato dal Milan che non vuole privarsi del giocatore e soprattutto si è guardato bene dall'assalto dei vari club interessati. E mentre Ibrahimovic e Cardinale sia guardano intorno per decidere il nuovo direttore sportivo tra Fabio Paratici e Tare, ecco dunque la prima mossa che ha riguardato proprio Reijnders. L'olandese, dopo la firma del contratto ha parlato a Sky: “Sono veramente orgoglioso di rinnovare il contratto dopo un anno e mezzo. Il Milan per me è come una famiglia. Andremo avanti ancora per le prossime stagioni”.

Le parole di Reijnders dopo il rinnovo con il Milan

Il giocatore è stato intercettato dalle telecamere della tv satellitare all'uscita dalla sede del Milan: “Volevo rimanere qui. Questa è la mia seconda casa – ha sottolineato Reijnders che ha poi parlato anche del momento negativo che sta attraversando la squadra -. È un momento difficile, ma ci rialzeremo, dobbiamo continuare a credere in ciò che facciamo e ci rialzeremo”. Reijnders è stato uno degli ultimi a mollare tentando in tutti i modi di essere utile alla causa nelle fasi finali della sfida contro la Lazio sia in fase offensiva che difensiva.