La prima foto di Vaessen dopo la perdita dei sensi in campo: si capisce perché ha rischiato grosso Etienne Vaessen, portiere dell’RKC Waalwijk, è uscito dall’ospedale dove era stato ricoverato per le conseguenze del terribile scontro con Brobbey dell’Ajax.

A cura di Marco Beltrami

Come sta Etienne Vaessen? Fortunatamente le condizioni del portiere dell'RKC Waalwijk sono buone. Basta riguardare le immagini dello scontro con il bomber dell'Ajax Brobbey per capire come le cose sarebbero potute andare molto peggio per lui. Il colpo alla testa ricevuto è stato molto violento e in tanti hanno temuto il peggio.

Basti pensare che compagni e avversari all'85' della partita di sabato scorso poi sospesa si erano disperati. Lacrime e paura per Vaessen che aveva perso i sensi ed era stato trasportato via in barella prima e in ambulanza poi. Nessuna voglia di tornare a giocare, con l'arbitro che non ha potuto fare altro che interrompere definitivamente la partita. I pensieri di tutti erano con l'estremo difensore nella speranza di ricevere presto notizie incoraggianti. E così è stato visto che il ragazzo olandese ha ripreso coscienza.

I tentativi di rianimazione in campo sono stati tempestivi ed efficaci: Vaessen che si era svegliato già al momento dell'uscita dal terreno di gioco ha dato segnali positivi in ospedale. Lì è rimasto per due notti, con i medici che l'hanno sottoposto a tutti i controlli del caso. Solo una violenta contusione per Vaessen che può essere considerato per certi versi un miracolato considerando il colpo incassato involontariamente dal poderoso attaccante dei lancieri.

E ora arrivano ulteriori buone notizie con la compagnia di Vaessen Alexandra Budai che ha postato una foto del portiere al momento del ritorno a casa. Nell'immagine si può notare l'estremo difensore con alcuni dei regali ricevuti nelle ultime ore, tra cui fiori e un cesto di frutta. Sul volto del portiere però si possono notare i segni di quanto accaduto: un vistoso rigonfiamento nella zona tra l'occhio sinistro e lo zigomo, esattamente dove c'è stato il colpo del centravanti. Le cose per lui sarebbero potute andare molto peggio.

Queste le parole del portiere poi in un comunicato del suo club: "Questa mattina ho avuto una breve videochiamata con i miei compagni di squadra, lo staff e tutti coloro che sono coinvolti all'interno dell'RKC Waalwijk. È stato molto bello rivedere tutti. Il primo periodo del mio recupero consiste nel riposarmi. Di conseguenza, non potrò rispondere a tutti i messaggi nel prossimo periodo".