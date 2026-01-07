La presentazione del Kitu Diaz ai nuovi tifosi è la peggiore di sempre, non ne azzecca una

Non tutte le ciambelle riescono col buco, figuriamoci le presentazioni dei calciatori, quando l'emozione può giocare brutti scherzi. Un esempio eclatante arriva dall'Ecuador e in particolare dalla cerimonia allestita per celebrare il neoacquisto del Guayaquil City Damian Diaz, detto “Kitu”. Nonostante una lunga esperienza nel mondo del calcio, l'attaccante classe 1986 ha commesso una serie di gaffe a ripetizione che gli hanno regalato una notevole celebrità sui social.

La tremenda presentazione del Kitu Diaz

Difficile dimenticare quanto accaduto allo stadio Christian Benítez, dove il club di casa aveva chiamato a raccolta i propri tifosi per celebrare l'arrivo del calciatore per rinforzare la squadra. Come sempre accade in queste circostanze, il neoacquisto è stato chiamato a regalare qualche numero con il pallone per i fotografi e il pubblico. Le cose però, sin dall'inizio, sono andate molto male, visto che il tentativo di palleggi è naufragato miseramente tra lo stupore e l'imbarazzo dei presenti. Il peggio però doveva ancora arrivare.

Dopo aver autografato dei palloni, Damian Diaz, con un altro grande classico delle presentazioni dei calciatori, ha provato a calciare un pallone verso le tribune dove erano assiepati i sostenitori. Il calcio di sinistro di Kitu è stato disastroso: la conclusione, invece di partire a campanile, è andata dritto per dritto verso le panchine, colpendo in pieno uno degli addetti ai lavori presenti, fortunatamente senza conseguenze. Grandi risate da parte di tutti i presenti, con il calciatore che subito ha provato a ricalciare, questa volta con successo.

L'emozione ha tradito Diaz, nonostante la lunga esperienza

Ovviamente in tanti hanno ironizzato sul video, con qualcuno che ha anche definito la cerimonia come la “peggiore presentazione di sempre” di un calciatore. Di certo quello che stupisce è che un calciatore che in carriera ha vissuto tante esperienze e tanti cambi di maglia (Rosario Central, Boca Juniors, Universidad, Colón, Barcelona SC e anche nazionale ecuadoriana) si sia fatto prendere dall'emozione del momento, facendo una brutta figura.