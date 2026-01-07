La preparazione atletica più dura del mondo: allenamenti oltre i limiti sulla spiaggia e giocatori che vomitano

La preparazione atletica del Deportivo Riestra, club di Primera Division in Argentina, è la più dura al mondo: una pre-stagione ‘militare’ con un programma che include fino quattro allenamenti al giorno sulla sabbia tra fatica, nausea e giocatori portati allo sfinimento.

La preparazione atletica più dura del mondo non è uno slogan, ma una scena che si ripete ogni giorno sulla sabbia di Pinamar: giocatori piegati dalla fatica, qualcuno costretto a fermarsi, altri che vomitano dopo le ripetute, tutti portati oltre il limite. È questa l’immagine che accompagna l’inizio della nuova stagione del Deportivo Riestra, squadra che milita nella Primera Division in Argentina, che ha scelto ancora una volta la via più estrema per farsi trovare pronto.

Dopo la pausa per le festività, il Malevo ha ripreso gli allenamenti il 2 gennaio allo Speed Camp, per poi trasferirsi appena due giorni dopo a Pinamar, dove sta svolgendo la fase più intensa della preparazione estiva. La squadra alloggia allo Stream Suites Hotel e resterà sulla costa atlantica fino a sabato 10 gennaio, immersa in un ritiro che ha poco di vacanziero e molto di militare.

Come da tradizione, Riestra ha trasformato le spiagge di Pinamar in un vero e proprio campo di addestramento. L’obiettivo è chiaro: arrivare al 2026 con una condizione fisica fuori scala per reggere un calendario durissimo, che includerà campionato locale, Coppa Argentina e Copa Sudamericana.

Per questo motivo lo staff tecnico, guidato da Gustavo Benítez, ha varato un programma di lavoro al limite della sopportazione: tre allenamenti al giorno, uno in palestra e due sulla sabbia, con una giornata speciale che prevede addirittura quattro sedute, compresa una sessione extra all’alba.

Nei primi giorni il focus è stato su forza e resistenza, con carichi pesanti e ripetizioni infinite. La sabbia diventa un nemico, il caldo un avversario costante, la fatica una compagna inevitabile. Alcune sedute si sono svolte al Boutique Beach Resort, attirando l’attenzione di turisti e curiosi: mentre i vacanzieri osservavano increduli, i giocatori correvano in gruppo, strisciavano sulla sabbia e spingevano il fisico fino allo sfinimento. In più di un’occasione, qualcuno è stato costretto a fermarsi, piegato dalla nausea dopo uno sforzo prolungato.

Il contrasto tra il contesto vacanziero e la durezza del lavoro ha reso ancora più evidente la filosofia del club: soffrire adesso per non pagare dopo. In alcune sessioni di corsa collettiva, incuriositi dal clima surreale, si sono uniti spontaneamente anche alcuni ragazzi in vacanza, salvo rendersi conto dopo pochi minuti dell’intensità proibitiva del ritmo imposto.

Il messaggio che arriva da Pinamar è chiaro: il Deportivo Riestra non cerca scorciatoie né compromessi e vuole costruire tutto sulla resistenza, sulla capacità di reggere il dolore e sulla forza mentale.

Fino al termine del soggiorno sulla costa atlantica, il ritmo resterà altissimo, senza alleggerimenti. Perché, nella visione del Malevo, solo chi sopravvive alla preparazione più dura del mondo può ambire a reggere una stagione lunga, logorante e senza sconti.