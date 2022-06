La pazza voce dell’Atalanta che tratta Luis Suarez a parametro zero L’indiscrezione clamorosa rimbalza dalla Spagna: l’attaccante, 35 anni, dal 1° luglio sarà libero a parametro zero dopo aver giocato nell’ultima stagione nella Liga, tra le fila dell’Atletico Madrid.

Luis Suarez con la maglia dell’Uruguay, dal 1* luglio sarà un calciatore che si potrà acquistare a parametro zero.

Luis Suarez all'Atalanta. Ma chi, il pistolero? Sì, proprio lui. Ma chi, l'ex attaccante del Liverpool, del Barcellona e dell'Atletico Madrid? Sì, proprio lui. Ma chi, la punta della Celeste? Sì. Ma chi, quello del "bambino che porta cocumella" che è finito al centro dello scandalo dell'esame di italiano all'Università per Stranieri di Perugia? Sì, proprio lui che a 35 anni si può prendere a parametro zero. Dal 1° luglio sarà ufficialmente libero dal contratto con i colchoneros ed è in cerca di una nuova sistemazione.

Ma dai… la prima reazione è legittima: si può già immaginare l'espressione di Gasperini che, a distanza di un paio di giorni dalla conferenza in cui ha chiesto alla proprietà di essere chiara con i tifosi, accoglie una indiscrezione del genere. Perché di tale si tratta e rimbalza dalla Spagna. A metterla in giro è il quotidiano iberico Marca e non bastano un paio di pizzicotti sulla guancia per svegliarsi. Possibile che la punta uruguaiana accetti di giocare in un club che nella prossima stagione non sarà presente in Champions League e nemmeno in Europa? Davvero la ‘dea', che ha avuto una politica sempre molto peculiare sui calciatori da ingaggiare, adesso punterebbe su un giocatore del genere? E soprattutto, può mai permettersi di soddisfare le richieste economiche della punta?

Suarez, 35 anni, ha giocato nell’ultima stagione nell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Dubbi che si accompagnano a una news che riempie il vuoto lasciato dal campionato e da una sessione di calciomercato che è ancora non è entrata nel vivo. Inter Miami e River Plate le altre squadre che avrebbero messo nel mirino Suarez ma secondo Marca l'interesse dei bergamaschi non è boutade, viene definito reale ma al tempo stesso precisa che non c'è un accordo tra le parti né che si è arrivati a intavolare una trattativa. Insomma, ci sta pensando. Quella del pistolero è una pazza idea che potrebbe diventare qualcos'altro a una condizione.

Stephen Pagliuca, co-proprietario dei Boston Celtics e a in cima alla cordata di investitori americani che sono entrati in società acquistando parte del pacchetto azionario, è l'uomo che può tramutare in realtà quello che al momento è solo un sogno. Come? Versando abbastanza soldi da piazzare un colpo a sorpresa, sul quale in pochi (folli) scommetterebbero così da accendere i riflettori sulla ‘dea'. Il resto lo si scoprirà solo vivendo.