La parlata in cörsivœ irrompe nel calciomercato di Serie A: “Tifosiii, ho rinnovatiooo” Anche il calcio partecipa al tormentone del momento: parlare in cörsivœ. L’annuncio del rinnovo contrattuale arriva in questo modo via social.

A cura di Paolo Fiorenza

E giunse il giorno in cui il modo di parlare in cörsivœ arrivò anche nel calcio, facendo proseliti in Serie A. Il tormentone social lanciato su Tik Tok dall'influencer Elisa Esposito, la "prof" che insegna ad esprimersi in questo ‘idioma' con tanto di lezioni in cui pronuncia alcune parole in cörsivœ invitando poi a ripeterle correttamente, sta assumendo proporzioni sempre più grandi, con fenomeni crossover come quello andato in scena qualche ora fa all'atto dell'annuncio di un rinnovo contrattuale nella massima serie.

Ecco dunque trascinare le parole aprendo le vocali – in una cantilena che vuole scimmiottare i toni usati in certi ambienti milanesi – anche da parte dell'irreprensibile Antonio Rosati, che a 39 anni ha annunciato su Instagram di aver rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina, contestualmente alla nota diffusa dal club viola: "La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Antonio Rosati al Club viola fino al 30 giugno 2023. Rosati, che aveva indossato la maglia viola tra il 2013 e il 2015, è tornato alla Fiorentina nella stagione 2020/21".

L'esperto portiere giocherà dunque per un'altra stagione col club gigliato, ricoprendo ancora il ruolo di terzo dietro Terracciano e Dragowski. L'entusiasmo del giocatore di Tivoli è stato tale che ha voluto mostrare ai suoi followers di non essere un boomer, dando sfogo alla sua crush per la maglia viola con un video carico di hype. La firma sul contratto è stata accompagnata dunque dall'annuncio del rinnovo fatto in cörsivœ da Rosati.

"Tifosiii, ho rinnovatiooo", ha detto il portiere ex Napoli e Torino dopo aver sollevato le lenti scure dei suoi occhiali. Ebbene sì, anche Rosati si è esibito in quella parlata strana che pure in mezzo a chissà che l'avrei riconosciuta. È l'evoluzione della specie nel 2022: anche il calcio vuole partecipare.