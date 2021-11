La papera è clamorosa, il portiere sbaglia lo stop e il bomber insacca Possono sbagliare anche i migliori e tutti i portieri almeno una volta in carriera hanno commesso un errore grave, ma quello del numero uno dell’Union Berlino è davvero clamoroso. Luthe ha sbagliato malamente e ha imitato Loris Karius, portiere tedesco famoso per le papere nella finale di Champions 2018, che è stato suo compagno di squadra lo scorso anno.

A cura di Alessio Morra

L'Union Berlino è una delle più belle realtà del calcio tedesco, è una squadra che due anni fa è sbarcata in Bundesliga e si è sempre difesa egregiamente. Grande programmazione e un bel gruppo che sopperisce alla mancanza di stelle assolute. Una bella realtà, pure perché senza tanti mezzi l'Union non solo riesce a salvarsi senza fatica ma perché disputa campionati di buon livello e quest'anno sta disputando la Conference League. Questo club non ha molta fortuna con i portieri. Lo scorso anno venne acquistato Karius, ex del Liverpool famoso per le papere nella finale di Champions, che ha continuato a sbagliare ed è stato velocemente liquidato, questa volta l'errore grosso lo ha commesso Luthe, un errore che è costato una sconfitta in Europa League.

A Berlino l'Union sfidava il Feyenoord, una squadra storica favorita nel girone, il punteggio era di 1-1 e mancavano pochi minuti al termine. Un risultato che stava bene ai tedeschi che con il pari si sarebbero avvicinati così al secondo posto. Il terreno è bagnato e ogni pallone è rischioso. Il portiere Luthe si fida molto dei suoi mezzi, ma fa un errore clamoroso, aggancia il pallone, cerca un dribbling, fa la finta, ma scivola, il risultato è ‘horror'. Dessers si avventa sul pallone, ringrazia e insacca. Il numero uno dell'Union è sconsolato. La papera è clamorosa. Il Feyenoord grazie a quel gol regalato ottiene il successo, quel 2-1 vale la qualificazione al turno successivo di Conference League.

Luthe, ahi lui, ha imitato Loris Karius, che lo scorso anno è stato uno dei portieri dell'Union Berlino. Certo quest'errore pesa meno rispetto a quelli della finale di Champions 2018, e soprattutto Luthe avrà modo di riscattarsi, magari già nella prossima partita di Conference League.