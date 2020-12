Il pareggio del Verona contro l'Inter è arrivato grazie al gol dell'Hellas realizzato da Ilic dopo una papera clamorosa di Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro, dopo il cross da destra di Faraoni, ha bloccato la palla che però gli è poi sfuggita ed è finita sui piedi dell'accorrente Ilic che ha messo in porta la rete del momentaneo 1-1. Un episodio assolutamente a sorpresa dato che il capitano dell'Inter sembrava potesse parare tranquillamente la sfera calciata dall'esterno destro del Verona.

Un errore in compartecipazione con Skriniar che però è rimasto sorpreso dal mancato blocco della sfera del portiere sloveno. Il difensore ex Sampdoria però si è fatto perdonare dopo pochi minuti con il gol di testa che è valso il 2-1 dei nerazzurri. In questo modo ha potuto rimediare in parte all'errore che però vede in Handanovic il principale colpevole. In un momento così importante della stagione, sarebbe stata davvero una beffa questa papera se poi avesse influito sul risultato finale della partita.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che proprio Samir Handanovic avesse potuto far rischiare all'Inter di non centrare i tre punti sul campo del Verona. Una papera del portiere ex Udinese però, poteva davvero compromettere quanto di buono aveva fatto vedere l'Inter fino a quel momento con il gol del vantaggio di Lautaro.

È stato comunque molto strano vedere Handanovic in difficoltà su un pallone apparentemente innocuo che è finito in modo rocambolesco sui piedi di Ilic che, entrato proprio nella ripresa, ha potuto festeggiare con questo gol il momentaneo pareggio del Verona. Conte avrà comunque qualcosa da dire anche a Skriniar per la leggerezza con cui ha affrontato quel momento senza accorgersi della presenza di Ilic alle sue spalle.