La papera clamorosa di Martinez, l'esultanza di Tom Hanks: Aston Villa-Liverpool è uno show assoluto Aston Villa e Liverpool hanno dato vita a una delle partite più belle di tutta la Premier League. L'incontro è terminato 3-3. Con la doppietta di Duran l'Aston Villa negli ultimi minuti ha evitato la sconfitta e si è avvicinato alla Champions League.

A cura di Alessio Morra

La Premier League vivrà un gran finale. Tutto si deciderà domenica 19 maggio quando una tra Arsenal e Manchester City vincerà il titolo. Il Liverpool chiuderà terzo e omaggerà Klopp, mentre Tottenham e Aston Villa si giocano il quarto posto. Questa lunga ultima settimana è iniziata in modo favoloso con un 3-3 pirotecnico tra Villans e Reds, i protagonisti sono stati il Dibu Martinez, autore di una papera clamorosa, il colombiano Duran e Tom Hanks, scatenato in tribuna.

Papera colossale e autogol del Dibu Martinez

L'Aston Villa ha disputato un campionato straordinario, ma in queste ultime settimane è in grande difficoltà, il Liverpool non è l'avversario ideale per conquistare i tre punti che servono, per la matematica, per il posto in Champions. La partita inizia malissimo, perché dopo nemmeno due minuti il portiere Martinez commette un errore colossale e di fatto si fa gol da solo. Una mazzata per il portiere per i Villans, che però trovano il pari con Tielemans. Gakpo firma il gol del 2-1 al 23′. Liverpool sempre avanti, la squadra di Emery ci prova, ma non trova il pari e all'intervallo è sotto di un gol.

Doppietta di Duran e Tom Hanks festeggia in tribuna

Lo svantaggio aumenta quando Elliott segna a inizio ripresa con una punizione magnifica. Watkins segna, ma il VAR dice no. Il tempo passa, il 3-1 del Liverpool resta lì. L'Aston Villa ha bisogno anche solo di un punto e lo trova in modo incredibile nel finale quando il colombiano Duran realizza due gol in tre minuti, tra l'85' e l'88'. Il 3-3 è pesantissimo e fa impazzire di gioia anche il sempre compassato Tom Hanks, attore più volte premio Oscar che è un noto tifoso dell'Aston Villa.

Cosa serve all'Aston Villa per andare in Champions League

Finisce 3-3, l'Aston Villa sale a quota 68 punti e sarà in Champions se martedì sera il Tottenham non batterà il Manchester City, che deve vincere se vuole superare l'Arsenal. Il pari in quella partita non servirà a nessuno. Se gli Spurs faranno invece il colpaccio faranno un regalo ai rivali dei Gunners ma si metterebbero a due lunghezze dei claret and blu che con un pari all'ultima giornata comunque vanno in Champions.