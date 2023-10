La panchina del Verona è una furia dopo il gol della Juve: tensione e insulti ai tifosi in tribuna Tensione allo Stadium nel momento in cui il gol di Cambiaso in pieno recupero ha permesso alla Juventus di battere il Verona: un video immortala un lungo battibecco con scambio di insulti tra alcuni calciatori della panchina della formazione veneta e tifosi presenti in tribuna.

A cura di Michele Mazzeo

Attimi di tensione allo Juventus Stadium nel momento in cui Andrea Cambiaso, all'ultimo minuto di recupero, ha trovato il gol che ha permesso ai padroni di casa di battere l'Hellas Verona e centrare un'importantissima vittoria che gli consente di tornare momentaneamente in testa alla classifica della Serie A a distanza di tre anni dall'ultima volta. Inevitabile quindi la gioia dei tifosi juventini nel momento in cui l'esterno ex Bologna ha depositato il pallone in rete in quella porta che sembrava stregata (due gol annullati a Kean e un palo colpito da Milik) e qualcuno di loro, tra quelli presenti in tribuna, probabilmente ha esagerato nell'esultanza travalicando in insulti rivolti alla formazione scaligera.

Cosa che ha fatto infuriare e non poco i calciatori della compagine veronese seduti in panchina proprio lì a pochi metri di distanza. Un video divenuto virale sui social network infatti immortala l'esagitata reazione di diverse riserve ospiti con scambi di insulti e improperi nei confronti di qualche tifoso juventino (non inquadrato da chi ha ripreso la scena). I più adirati tra i calciatori dell'Hellas Verona sono il terzo portiere Simone Perilli, il capitano Davide Faraoni (uscito al 73′ per far spazio a Tchatchoua e determinante, con una furbata, in occasione della seconda rete annullata a Kean) e Riccardo Saponara: a fasi alterne i tre rivolgono infatti numerose offese ad un sostenitore juventino seduto nella tribuna alle spalle della panchina.

Momenti di tensione dunque con due steward dello stadium costretti a posizionarsi subito dietro la panchina veronese per evitare che la situazione degenerasse (anche se in realtà, insulti a parte, i calciatori scaligeri non hanno mai dato l'impressione di voler oltrepassare la barriera in vetro che li separava dalla tribuna) e altri giocatori del Verona a prodigarsi nel tentativo di calmare quei compagni di squadra che continuavano a rivolgere insulti verso i tifosi bianconeri. Brutte scene dunque allo Juventus Stadium nel finale di un match molto teso che però i bianconeri sono riusciti a portare a casa all'ultimo respiro.