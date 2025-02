video suggerito

La nuova vita di Zinedine Zidane lontana dal calcio: investimento da 5 milioni in un altro sport Zinedine Zidane prosegue la sua vita lontano dal calcio lasciato nel 2021 per dedicarsi a diverse attività imprenditoriali. Nello specifico l'ex campione della Francia ha sborsato ben 5 milioni per investirli in un altro sport.

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il 2021 quando Zinedine Zidane lasciò definitivamente la panchina del Real Madrid e il ruolo di allenatore. A 4 anni da quel giorno Zizou non ha accettato più alcun ingaggio o proposta lasciando intendere ti voler tornare in sella solo al Real Madrid o come CT della Francia. L'addio di Deschamps potrebbe aprirgli le porte a questo importante incarico ma per ora Zidane pare si stia concentrando su altro. In Francia fanno sapere come l'ex centrocampista e allenatore delle Merengues abbia pensato bene di dedicarsi a un nuovo progetto imprenditoriale.

Un investimento nello sport, ma non nel calcio, che possa garantire in futuro delle entrate extra anche alla sua famiglia. Ebbene Zizou pare proprio che abbia speso la bellezza di 5 milioni di euro per far costruire un nuovo centro sportivo per praticare il padel. Zidane sui profili social posta spesso foto sue mentre si diverte a giocare a questo sport che negli ultimi anni ha avuto un boom impressionante specie tra gli ex calciatori che si divertono tra tornei amatoriali e professionali in ogni angolo del mondo. L'idea di Zidane però è ben più ambiziosa vista l'ingente somma.

Zidane infatti inaugurerà un nuovo centro sportivo con 13 campi da padel, due campi da calcetto e un campo da beach volley cominciando i lavori all'inizio del 2026. Come fa sapere ‘Thepadelpaper.com', il centro fa parte dell'eredità dei Giochi olimpici estivi del 2024, tenutisi a Parigi, e sarà situato a Toulouges, una città nel dipartimento dei Pirenei Orientali, a poco meno di 30 km a nord del confine franco-spagnolo. La sua vicinanza alla Spagna è stata una delle ragioni principali per cui la città è stata scelta per ospitare la nuova sede. Zidane era stato uno dei tedofori all'inaugurazione dei Giochi.

Il progetto padel di Zidane diventa sempre più enorme

Il coinvolgimento di Zidane per la costruzione del nuovo centro aumenterà il suo portafoglio di investimenti sportivi da quando ha chiuso col calcio nel 2021. Nell'ottobre di quell'anno, il francese ha annunciato il lancio di Z5. Si tratta di un nuovo centro di padel con sede ad Aix-en-Provence, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, prima di aprire una seconda base a soli 50 km a ovest di Istres. Il centro di Toulouges sarà il quarto nell'universo Z5 di Zizou, che ospiterà anche un centro a Torino per via dei suoi legami con la Juventus.