La nuova vita di Karius, da ‘meme’ a saracinesca: “Fa parate impossibili e sbaglia pochissimo”

Lo Schalke 04 è tornato a lottare per la promozione grazie a una difesa quasi impenetrabile, trascinata da un Loris Karius rinato. Dopo anni difficili, il portiere tedesco è diventato il simbolo della sorprendente rinascita del club di Gelsenkirchen.

Lo Schalke 04 coltiva il sogno di ritornare in Bundesliga dopo un periodo turbolento, segnato da due retrocessioni nel 2021 e nel 2023 e da stagioni in cui la paura di scivolare addirittura in terza divisione è stata più concreta della possibilità di risalire. Oggi, però, la squadra di Gelsenkirchen sembra aver cambiato passo: in Zweite Bundesliga occupa il secondo posto con 27 punti, in piena zona promozione e a soli due punti dal Paderborn capolista.

Pur avendo realizzato 16 reti, è il reparto arretrato a fare davvero la differenza. Con appena 7 gol subiti, lo Schalke vanta la miglior difesa del campionato e buona parte del merito va a un nome noto del calcio europeo: Loris Karius. Il portiere tedesco ha incassato solo sette reti in dodici partite, mantenendo la porta inviolata in sei occasioni.

In numeri di Karius con lo Schalke o4: "Trasmette sicurezza"

L’ex estremo difensore di Liverpool e Besiktas sembra aver finalmente archiviato le ombre della finale di Champions League 2018 contro il Real Madrid, quando due errori pesarono sulla sconfitta dei Reds. "Mi sento bene, sto giocando con continuità e sono felice. Vado al campo ogni giorno con il sorriso", ha raccontato Karius.

Il tecnico Miron Muslic non nasconde la soddisfazione per il rendimento del suo numero uno: "Quattro mesi fa abbiamo deciso di puntare su di lui quando non tutti ci credevano". Un attestato di fiducia non da poco nei confronti del portiere tedesco.

"Ci ha ripagato ampiamente", ha spiegato l’allenatore austriaco mostrando la soddisfazione nella scelta corretta di aver voluto dare un'altra chance a Karius.

Anche una bandiera del club come Olaf Thon ha voluto riconoscerne il suo valore: "Trasmette sicurezza, compie interventi decisivi e sbaglia pochissimo. La sua esperienza è evidente", ha dichiarato a Ran.de.