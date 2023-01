La nuova vita di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: pronta villa extralusso con cascata e piscina Dove andrà a vivere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: quanto costa la villa da sogno del fuoriclasse portoghese, che è diventato sarà un giocatore dell’Al Nassr per i prossimi due anni.

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo ha scelto di trasferirsi in Arabia Saudita per vestire la maglia dell'Al Nassr nei prossimi due anni. Dopo aver chiuso in malo modo la sua seconda esperienza al Manchester United, il cinque volte Pallone d'Oro ha accettato la corte del club saudita e inizia una nuova fase della sua carriera.

Il fuoriclasse portoghese ha tenuto tutti col fiato sospeso per diverse settimane dopo la sua intervista a Piers Morgan e l'esperienza non felice ai Mondiali 2022 prima di ufficializzare il suo futuro: CR7 si trasferirà in Arabia, dove percepirà un contratto redditizio che lo vedrà guadagnare fino i 500 milioni complessivi tenendo conto degli introiti legati ai diritti d'immagine, gli accordi pubblicitari e gli altri incentivi vincolati al suo status di calciatore e al marchio sportivo dalla portata globale. Inoltre sarà ambasciatore per la candidatura dell'Arabia Saudita a ospitare la Coppa del Mondo 2030.

Adesso Ronaldo è alle prese con il trasferimento e per lui si prospettano un paio di ipotesi, come riportato dai tabloid britannici Daily Mail e The Sun: il lusitano dovrebbe trasferirsi in un lussuoso quartiere della capitale Riyadh e i più gettonati sono Al Muhammadiyah, che vanta alcuni dei migliori ristoranti della città, e Al Nakheel, un quartiere con scuole internazionali per i cinque figli.

Alcune di queste aree sono costruite per le famiglie occidentali e sono sorvegliate dalla polizia religiosa Mutaween.

Entrambe le aree sono vicine allo stadio dell'Al Nassr, noto come King Saud University Stadium.

Le case presenti in queste due zone potrebbero soddisfare le richieste del fuoriclasse portoghese e il The Sun ha preso in esame soprattutto un'enorme villa, che dovrebbe essere quella su cui ricadrà la scelta: ci sono otto camere da letto, una piscina olimpionica, una sala ricevimenti con cascata, oltre a tre ville più piccole per gli ospiti.

CR7 dovrebbe così beneficiare, insieme alla sua famiglia, di diverse agevolazioni, come scuole internazionali, spazi per l'alloggio di governanti o cuochi e totale discrezione, che li proteggerebbero dagli occhi dei media per trascorrere serenamente il loro tempo libero.

Nonostante il tentativo di restare in Europa, almeno in base a quanto dicono diverse fonti italiane e spagnole, Cristiano Ronaldo, alla fine, ha preso la strada dell'Arabia Saudita dando inizio, di fatto, alla fase finale della sua strepitosa carriera.