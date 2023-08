La nuova vita dell‘ex Real disoccupato: ha pagato 5mila euro per eliminare sua moglie dal GFvip Jesé Rodriguez, che nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Samp, è senza contratto. Ha vinto 2 Champions con CR7 a Madrid, ma la sua carriera è stata spesso scandita dal gossip per la relazione con la modella e influencer Aurah Ruiz (che adesso è sua moglie).

Jesé Rodriguez accanto alla moglie, Aurah Ruiz.

Genio e sregolatezza. La carriera e la vita (anche fuori dal campo) di Jesé Rodriguez sono state scandite dalle qualità tecniche, che lo hanno portato a indossare la maglia del Real Madrid e a vincere due Champions League con Cristiano Ronaldo, e dai colpi di testa (ma qui il calcio non c'entra) che lo hanno reso un personaggio molto chiacchierato. Tra i più celebri e clamorosi ce n'è uno in particolare: pagò circa 5 mila euro perché la sua ex compagna, Aurah, fosse eliminata da un reality show (la versione iberica del Grande Fratello Vip).

Adesso che ha 30 anni è rimasto senza squadra, il suo nome figura nella lunga lista di disoccupati (alcuni anche eccellenti) che sono ancora senza contratto e non sanno se e quando troveranno una nuova sistemazione. L'ultima esperienza dell'ala sinistra spagnola è stata in Serie A, a Genova, nella stagione durissima e travagliata della Sampdoria alle prese con la crisi societaria e la retrocessione in Serie B. Undici presenze, duecento minuti giocati, una ventina a partita: quasi una comparsa in un'annata tremenda per se stesso e per il club ligure.

Nell’ultima stagione lo spagnolo ha indossato la maglia della Sampdoria.

L'esperienza negativa in blucerchiato è stato come toccare il fondo per lui che era una promessa del calcio spagnolo, almeno fino alle soglie dell'Under 21, e gli era sembrato di toccare il cielo con un dito una volta giunto in prima squadra coi blancos. Aveva fatto tutta la trafila dal settore giovanile e un sogno tra le mani. La sorte, però, aveva in serbo altro: precipitò al suolo e si fece malissimo.

Un brutto infortunio al ginocchio (rottura del legamento crociato) ne smorzò ogni buona intenzione in quell'anno che poteva fargli da trampolino di lancio. Las Palmas, Paris Saint-Germain, Real Betis, Sporting Lisbona, Ankaragücü e infine la Samp sono state le tappe di una carriera trascorsa in prestito perenne e la valigia sempre pronta sul letto: nemmeno il tempo di disfarla, che era già in viaggio in attesa della prossima destinazione.

Nelle more di questo peregrinare senza meta, Rodriguez ha occupato le copertine dei giornali di gossip per la relazione turbolenta con Aurah Ruiz, la modella e influencer spagnola che ha un seguito da oltre 600 mila follower e ha sposato di recente dopo un periodo di amore litigarello, reciproche citazioni in tribunale e falsi voci di un tentativo di investimento.

Quando la loro relazione finì decise che l'avrebbe fatta pagare alla donna. In realtà a pagare fu lui, considerato il piano ordito perché fosse eliminata dalla trasmissione a cui partecipava: verso un bel po' di soldi perché al televoto del reality avesse la peggio. Ci fu una rappacificazione ma nel 2020 uno scandalo sessuale scoppiato quando Rodriguez era a Parigi gli costò la fiducia del club.

Sotto i riflettori. Jesé c'è finito anche per la passione musicale che coltiva: con il nome d'arte Jey M s'è dedicato a un paio di hit sulle note del reggaeton: su youtube oltre ai filmati dei suoi gol si trovano quelli delle sue performance davanti al microfono. Tornerà a fare anche il calciatore, prima o poi. Una volta o l'altra.