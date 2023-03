La nuova Spagna crolla in Scozia, McTominay abbatte la Roja: qualificazione agli Europei in salita Sorprendente sconfitta della Spagna in casa della Scozia nelle qualificazioni agli Europei del 2024. La nuova nazionale spagnola di De La Fuente vede dunque complicarsi il cammino del girone.

A cura di Michele Mazzeo

Prima grande sorpresa nelle qualificazioni agli Europei del 2024. La giovane Spagna del nuovo ct De La Fuente viene sconfitta 2-0 in casa della Scozia che sale così in testa alla classifica del Girone A a punteggio pieno. Decisiva la doppietta del centrocampista del Manchester United Scott McTominay che dunque replica quanto fatto qualche giorno prima nel match contro Cipro (anche in quel caso siglò due reti).

Dopo la vittoria all'esordio contro la Norvegia, dunque la nuova nazionale spagnola infarcita di giovani e rivoluzionata dopo il flop ai Mondiali in Qatar e l'addio di Luis Enrique deve fare i conti con una prima bruciante sconfitta che complica, e non poco, il cammino verso gli Europei del 2024. Nell'altro match del girone la Norvegia, ancora orfana dell'infortunato Erling Haaland ha pareggiato 1-1 in casa della Georgia del napoletano Khvicha Kvaratskhelia.

Sconfitta dolorosa nel Gruppo D anche quella della Turchia battuta 2-0 in casa dalla Croazia trascinata dall'ex interista Mateo Kovacic autore di entrambe le marcature. Ad approfittare di questa battuta d'arresto della nazionale turca è il Galles grazie alla vittoria per 1-0 sulla Lettonia (di Moore il gol decisivo), si porta al primo posto in classifica a pari punti con i croati.

Prosegue invece senza problemi la marcia della Svizzera e della Romania in vetta alla classifica del Girone I: gli elvetici hanno battuto agevolmente Israele tra le mura amiche con un netto 3-0 (Vargas, Amdouni e Widmer i marcatori), mentre la nazionale romena si è imposta per 2-1 sulla Bielorussia grazie alle reti di Stanciu e Burca. Terminato invece sull'1-1 l'altro incontro del girone tra Kosovo e Andorra.

I risultati dei match dei Gironi di qualificazione a Euro 2024 giocati oggi