La nuova regola del fuorigioco: l'IFAB mette la modifica all'ordine del giorno L'IFAB si riunirà il prossimo 1 marzo a Glasgow per discutere sull'introduzione nel calcio della 'Legge Wenger', ovvero la proposta di cambiare radicalmente il fuorigioco: ecco come funzionerebbe.

A cura di Paolo Fiorenza

Potrebbe essere arrivato finalmente il momento per la modifica della regola del fuorigioco invocata da molti, anche se alla fine le polemiche resterebbero sempre in agguato e in pratica si sposterebbero solo di qualche decina di centimetri. L'IFAB – ovvero l'unico organo deputato a decidere qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio, vincolando alla loro osservanza tutte le federazioni, organizzazioni e associazioni calcistiche – si riunirà il prossimo 1 marzo a Glasgow per annunciare le modifiche introdotte per la prossima stagione e per analizzare i possibili cambiamenti negli anni a venire, la maggior parte dei quali riguarderà il fuorigioco e l'uso del VAR.

Cos'è la ‘Wenger Law' sul fuorigioco che sarà discussa dall'IFAB

In particolare, per quanto riguarda il fuorigioco, sarà ancora una volta discussa dall'International Football Association Board la ‘Legge Wenger': in sintesi l'ex allenatore dell'Arsenal, che oggi a 75 anni è responsabile dello sviluppo calcistico globale della FIFA, vorrebbe che fosse reintrodotto il concetto di "luce" (ovvero lo spazio) tra i calciatori (attaccante e difensore) coinvolti in un'azione giocata sul filo del fuorigioco.

Alcuni studi hanno dimostrato che lo spettacolo sarebbe maggiore se il fuorigioco fosse spostato in avanti, cioè se fosse fischiato considerando la parte più arretrata del corpo dell'attaccante – e non quella più avanzata – rispetto alla linea immaginaria del penultimo difensore. In questo modo l'attaccante sarebbe favorito – ovvero in gioco – anche qualora tutto il suo corpo si trovasse davanti al difensore ma solo il suo tallone fosse in linea con l'avversario. I test vanno avanti ormai da tempo ed è arrivato il momento di tirare le prime conclusioni.

Cosa dice l'attuale regola del fuorigioco

Allo stato attuale, la Regola 11.1 del Regolamento del Giuoco del Calcio ("Posizione di fuorigioco") recità così:

Un calciatore si trova in posizione di fuorigioco se:

• una qualsiasi parte della testa, del corpo o dei piedi è nella metà avversaria del terreno di gioco (esclusa la linea mediana) e

• una qualsiasi parte della testa, del corpo o dei piedi è più vicina alla linea di porta avversaria rispetto sia al pallone, sia al penultimo avversario.

Le mani e le braccia di tutti i calciatori, inclusi i portieri, non sono da considerare. Al fine di determinare una posizione di fuorigioco, il limite superiore del braccio coincide con la parte inferiore dell'ascella. Un calciatore non si trova in posizione di fuorigioco se si trova in linea con:

• il penultimo avversario oppure

• gli ultimi due avversari

La Regola del fuorigioco nel Regolamento del Giuoco del Calcio

Come cambierebbe il fuorigioco: più gol e spettacolo, ma le polemiche non finirebbero

Con questa formulazione, assistiamo dunque – in epoca di VAR – a fuorigioco fischiati per nasi, punte delle scarpe ed estremità delle ginocchia che si trovano più avanti anche di un millimetro rispetto a qualsiasi parte "valida" del corpo del difensore. La nuova regola prevederebbe invece che per esserci fuorigioco debba esserci spazio – altrimenti detto "luce" – tra la parte più arretrata del calciatore all'attacco e il difensore considerato. Basterebbe anche solo l'estremità di un tallone che fosse a contatto minimo con la linea immaginaria del difensore per evitare l'offside.

È intuitivo che l'attaccante avrebbe più margine per sfuggire alla trappola del fuorigioco, dunque ci sarebbero più gol e lo spettacolo ne gioverebbe, ma è altrettanto chiaro che quel millimetro spostato all'indietro potrebbe ugualmente generare polemiche. Tutta materia che sarà discussa in sede di IFAB, dove verranno analizzati anche i test effettuati con telecamere installate sia sugli arbitri che sui giocatori.