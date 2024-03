La nuova maglia dell’Italia per Euro 2024: strisce tricolore per la Nazionale, la seconda è bianca La Adidas ha ufficializzato le nuove maglie dell’Italia. Azzurra la prima e bianca la seconda, ma ci sono diverse novità per le maglie che l’Italia utilizzerà agli Europei 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli Europei inizieranno esattamente tra tre mesi. L'Italia difende il titolo vinto nel 2021, lo farà con Spalletti in panchina e inizierà in un girone di ferro. Intanto è stata svelata la nuova maglia degli Azzurri, la maglia per Euro 2024 è stata presentata dalla Adidas. Ci sono alcune novità, naturalmente non mancano le tradizionali strisce della casa tedesca, che sono colorate.

Con un post sui propri account social la Adidas ha reso noto le divise con cui l'Italia giocherà gli Europei in Germania e che indosserà per la prima volta nelle amichevoli di marzo – in programma la settimana prossima. La maglia da casa, definita home, sarà azzurra, quella da trasferta, away, bianca. Fin qui nessuna novità. Ma ovviamente qualcosa di diverso c'è.

Il posizionamento sulle spalle delle canoniche striscette che rappresentano il marchio di fabbrica Adidas non saranno tutte e tre bianche ma tricolori: una bianca, una verde e una rossa.

Inoltre i fianchi saranno di un colore più scuro rispetto al solito, in realtà è un ricordo al passato, un passato dolce visto che quella scelta venne adottata nel 2006 quando l'Italia di Lippi vinse, proprio in Germania, i Mondiali. Ufficializzata anche la divisa bianca, che ha dettagli rossi e verdi, colori presenti non solo sulle strisce. Sul colletto di entrambe le maglie, esattamente sul retro, è presente la frase: "L'Italia chiamò", frase che è nel testo dell'inno di Mameli.

La Adidas spiega l'idea che c'è dietro a queste due maglie: "Ciascuna delle maglie Home e Away è pensata per suscitare un senso di orgoglio e di appartenenza, attingendo a storici spunti visivi ed emblemi nazionali iconici con un tocco di stile moderno per una nuova generazione di calciatori

Partendo dal tema della maglia, simbolo di speranza e unità, il team di designer Adidas si è concentrato sulla realizzazione di un prodotto che offrisse una prospettiva nuova e inaspettata rispetto a ciò che è stato fatto in precedenza, pur rimanendo rispettoso e fedele al proprio patrimonio calcistico"

Aggiungendo, poi, che questi concetti prendono forma attraverso la collezione, idee che riguardano ogni nazionale griffata Adidas (dalla Germania alla Scozia passando per Belgio, Italia e Spagna). che include:

Applicazione rivisitata dei colori nazionali ed esplorazione di nuove tonalità più audaci, come ad esempio nel caso “Tricolore”, raramente integrato nelle maglie home e away dell’Italia, o ancora una vivace combinazione di colori mai vista prima per il kit da trasferta della Germania.

Reinterpretazione di modelli tradizionali, applicati in modo innovativo

È il caso, ad esempio, della rivisitazione in chiave moderna del tartan sulla maglia scozzese o dei motivi che ricordano il garofano – il fiore nazionale – ornano le maglie home e away della Spagna.

Introduzione di emblemi nazionali in modi inaspettati, come l’iconica aquila che compare sulla bandiera del governo tedesco e che ora decora lo stemma delle maglie, collegando tutti coloro che le indossano attraverso una celebrazione dell’identità culturale moderna.

Una miscela di forme e colori dinamici su tutte le maglie, che vuole esprimere l’esultanza e la speranza che tifosi e giocatori condividono prima e durante un torneo importante.