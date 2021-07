La nuova maglia del Torino dedicata alla Chapecoense: “Uniti dal destino” Il Torino ancora una volta ha confermato il legame speciale con la Chapecoense ufficializzando una speciale maglia del portiere, tutta verde. I due club sono uniti dal triste ricordo delle due sciagure aeree che hanno ha fatto tragicamente scomparire il “Grande Torino” nel 1949, e la Chape nel 2016.

A cura di Marco Beltrami

Una maglia speciale per una celebrazione speciale. Il Torino ha rinnovato una sorta di gemellaggio virtuale con la Chapecoense, dedicando alla formazione brasiliana una particolare divisa ufficiale del portiere, interamente verde. Le due società hanno in comune purtroppo l'aver condiviso un immenso dolore per il doppio incidente aereo che ha fatto tragicamente scomparire il "Grande Torino" nel 1949, e la Chape nel 2016.

"Uniti dal destino, per sempre amici. La maglia portiere celebra il nostro legame indissolubile con la Chapecoense". Così il Torino ha ufficializzato sui social la nuova divisa che indosseranno gli estremi difensori della squadra di Ivan Juric, completamente verde in omaggio alla società brasiliana. Non è la prima volta che la società granata dà vita a questa iniziativa. Anche nelle scorse stagioni la società del presidente Cairo ha utilizzato delle particolari maglie per omaggiare la squadra verdeoro, per quello che è diventato un vero e proprio gemellaggio.

Ad unire le due società c'è purtroppo una tragedia. Nel 2016, l'aereo su cui volava la Chapecoense che si stava recando a disputare la finale della Copa Sudamericana, si schiantò nei pressi di Medellin. 71 le vittime e solo 6 sopravvissuti tra i quali appena 3 calciatori. La quasi totalità della squadra, lo staff tecnico e i dirigenti persero la vita in quella terribile sciagura. Impossibile non ripensare a quanto accaduto nel 1948 a Superga e al Grande Torino, cancellato da un altro terribile incidente aereo. Ecco allora la volontà da parte dei due club, di essere sempre uniti e vicini, con delle iniziative speciali, per far rivivere i ricordi in campo.