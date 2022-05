La nuova maglia azzurra dell’Italia sarà a scacchi: c’è un significato speciale A due giorni dalla Finalissima con l’Argentina è stata svelata la nuova maglia dell’Italia che è rivoluzionaria ma che sarà usata solo in questo 2022, perché a fine stagione Puma lascia.

A cura di Alessio Morra

L'Italia di Roberto Mancini sarà impegnata in cinque partite ufficiali nel mese di giugno e le disputerà tutte con un nuovo completino. La Puma infatti ha lanciato il kit 2022 degli azzurri, campioni d'Europa, ma che non prenderanno parte ai Mondiali del Qatar. E c'è una grossa novità.

La Puma con un post sugli account social ha svelato il nuovo ‘Home Kit' della Nazionale di calcio dell'Italia. E anche senza guardare con tanta attenzione salta subito all'occhio un disegno inedito. Perché la nuova divisa dell'Italia è su due tonalità di azzurro separate in un pattern a macro-quadri. Le tonalità di Blu sono definite ‘Ignite Blue' e ‘Ultra Blue' che si alternano.

Il design scelto dall'azienda tedesca è senza dubbio molto particolare. Mai era successo che l'Italia giocasse con i quattro quadrati nella parte anteriore della divisa. C'è un motivo per questa scelta. Ogni quadrante rappresenta un Mondiale vinto dall'Italia (1934, 1938, 1982, 2006). Il logo Puma è in oro ed è sia sulle maniche che sul petto, mentre all'interno della maglie sono scritte le date dei quattro successi ai Mondiali. Sul colletto c'è il tricolore.

Questa è una maglia a tempo. Perché dal 2023 sarà l'Adidas a fornire le magliette all'Italia. Ma comunque saranno tante le occasioni in cui i calciatori azzurri indosseranno questa maglia Puma. Perché la Nazionale guidata da Mancini giocherà cinque partite nel mese di giugno (la Finalissima con l'Argentina e quattro match di Nations League) e poi tornerà in campo in autunno per le ultime gare della Nations League. Poi ovviamente ci sono le gare della nazionale Under 21 e soprattutto quelle della squadra femminile, le azzurre del c.t. Milena Bertolini saranno infatti impegnata la prossima estate ai Campionati Europei che si terranno in Inghilterra.