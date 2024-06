video suggerito

La nuova dieta del Chelsea con Maresca allenatore: il menù rischia di cambiare totalmente Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Chelsea. A Londra ci sarà anche Marcos Alvarez, un ottimo preparatore atletico ma molto rigoroso sul regime alimentare da seguire.

A cura di Fabrizio Rinelli

I calciatori del Chelsea rischiano di trovare sorprese al loro ritorno in ritiro con i Blues dato che alcuni dei loro cibi e bevande preferiti potrebbero essere tagliati dal menù. Con Enzo Maresca nuovo allenatore ci sarà infatti anche il preparatore atletico Marcos Alvarez, che si è guadagnato la reputazione di essere un nutrizionista severo a Siviglia, Tottenham, Parma e col Leicester. Come scritto dal Telegraph infatti Alvarez è sempre molto attento all'alimentazione e alla dieta dei calciatori. Ha lavorato con il tecnico Juande Ramos e già da lì vietò salse, succhi di frutta, torte, sale e pepe mentre le uova fritte sono state tolte dal menu della colazione al Leicester durante la sua unica stagione al club inglese con Maresca.

Il regime alimentare adottato nelle altre esperienze

Non è da escludere che anche al Chelsea potrebbero essere previsti diversi tagli al menù sperando di non incorrere nei problemi avuti in passato al Tottenham. Diversi calciatori degli Spurs infatti si ribellarono ottenendo con l'aiuto del personale di sicurezza di uscire di nascosto e andare al McDonald's durante il pre-campionato e inviando il capitano Ledley King a chiedere un allentamento delle regole. Maresca ha sperimentato i metodi di Alvarez da giocatore, lavorando sotto di lui e Ramos al Siviglia per due anni prima che la coppia lasciasse il club spagnolo nel 2007 per unirsi proprio agli Spurs. Fu a Parma che Maresca chiamò per la prima volta Alvarez nel suo staff tecnico. È chiaro che oggi il regime alimentare di Alvarez si sia evoluto e cambiato ma il rischio per i giocatori del Chelsea di trovare un menù totalmente rivoluzionato resta comunque altissimo.

Alvarez è un professionista vero che con i suoi metodi e la sua dieta ha dato ottimi risultati

Un cambio netto dal punto di vista del regime alimentare e totalmente differente da quello adottato da Pochettino che si è limitato a sconsigliare cibi grassi come patatine e pizza. Alvarez però in passato era famoso anche per aver fatto perdere 100 chili alla squadra del Tottenham e si dice che sia ossessionato dal rapporto grasso dei giocatori, il che significa che la squadra del Chelsea può aspettarsi diversi momenti in cui i calciatori verranno pesati. Nonostante i suoi metodi rigorosi, Alvarez è sempre stato considerato un grandissimo professionista nel mondo del calcio e nello specifico dallo staff del Tottenham e da alcuni giocatori che hanno parlato dei vantaggi portati dei suoi metodi.

Gli ex giocatori degli Spurs Jamie O'Hara e Darren Bent hanno entrambi parlato su talkSPORT della dieta rigorosa di Alvarez con Juande Ramos allenatore: “Quando è arrivato, ha vietato il ketchup e qualsiasi salsa. Mangiavamo pasta in bianco e pollo per tutto il tempo che rimase lì e in più niente sale e pepe a cena – ha spiegato -. Questo però ha fatto la differenza perché ha alzato le statistiche e noi correvamo di più, ma alla fine diversi giocatori non ne potevano più". Insomma un'esperienza ottimale dal punto di vista dei risultati fisici ottenuti, ma dura per il regime alimentare seguito: “Onestamente, è stata dura".