Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Chelsea: ha firmato un contratto lunghissimo Il Chelsea riparte da Enzo Maresca. L’ex vice al City di Pep Guardiola prende il posto di Pochettino, nel suo staff anche il fidato collaboratore Caballero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Chelsea ha un nuovo allenatore. I Blues hanno annunciato l'ingaggio di Enzo Maresca, l'ex vice di Pep Guardiola prende il posto di Mauricio Pochettino. Il tecnico italiano ha firmato un contratto di cinque anni. A Maresca il compito di riportare tra le grandi di Premier e d'Europa il Chelsea.

Maresca deve riportare in Champions il Chelsea

Mancava solo l'ufficialità, ma era praticamente certo che il Chelsea dalla stagione 2024-2025 avrebbe avuto nuovamente un allenatore italiano (dopo Vialli, Ranieri, Di Matteo, Conte, Sarri). Maresca ha firmato un contratto quinquennale, con opzione per un'ulteriore stagione. Il Chelsea riparte da Maresca e gli affida il ritorno in Champions (come obiettivo minimo).

I Blues con la proprietà Boehly, è tornato molto in basso. Nell'annata 2022-2023 si sono alternati tre allenatori, con scarso successo. Pochettino è riuscito a raggiungere una finale, ha chiuso la stagione bene e ha riportato il club londinese in Europa.

La carriera da allenatore di Enzo Maresca

Maresca è stato apprezzato anche nell'approccio avuto con la proprietà, ed è piaciuto anche il suo staff. Maresca ha avuto diverse esperienze da allenatore, nonostante sia un giovane ex calciatore (è nato nel 1980). Vice allenatore all'Ascoli, ha fatto parte dello staff con Siviglia e West Ham, poi ha vissuto un'esperienza da primo allenatore a Parma, prima di entrare da vice nello staff di Guardiola, nell'anno del triplete del Manchester City. Quest'anno è stato splendido, perché l'allenatore campano ha guidato il Leicester al ritorno in Premier League. Ora il Chelsea, che si appresta a fare un mercato regale, per aiutarlo nell'obiettivo della risalita ai vertici del calcio inglese e poi europeo.