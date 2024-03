La Nord Corea fa una richiesta al Giappone nell’intervallo, ma non è accettabile: ritorno annullato Ieri la Corea del Nord è stata battuta 1-0 dal Giappone in una partita di qualificazioni ai prossimi Mondiali: nell’intervallo la delegazione nordcoreana ha comunicato alla controparte nipponica che non avrebbero ospitato il match di ritorno, previsto per martedì prossimo a Pyongyang. A quel punto è partita la richiesta alternativa per il Giappone, che è stata respinta: gara annullata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ieri il Giappone ha battuto 1-0 la Corea del Nord del ‘fantasma' Han Kwang-song, che ormai ricompare solo per le partite della sua nazionale dopo aver fatto ritorno in patria lo scorso anno, senza che peraltro si sappia nient'altro di lui e se giochi in qualche club del fantomatico campionato nazionale nordcoreano, del quale ugualmente non si sa nulla. Il match era valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 e avrebbe dovuto vedere la partita di ritorno disputarsi martedì prossimo 26 marzo in Nord Corea, ma la gara è stata annullata improvvisamente su iniziativa unilaterale della delegazione nordcoreana, i cui dirigenti hanno fatto una richiesta alla controparte giapponese nell'intervallo a Tokyo che non è stata accettata.

Il Girone B delle qualificazioni mondiali asiatiche comprende Giappone, Corea del Nord, Siria e Myanmar, con i nipponici a punteggio pieno dopo le prime tre partite sulle sei previste (gare di andata e ritorno), la Siria a 4, la Corea del Nord a 3 e il fanalino di coda Myanmar a 1. Uno scenario di equilibrio per la seconda piazza che viene adesso stravolto dall'annullamento del match che si sarebbe dovuto disputare a Pyongyang la prossima settimana. "La partita non si giocherà", ha annunciato il presidente della Japan Football Association Kozo Tashima.

L'ex juventino Han Kwang-song ha giocato tutta la partita tra Giappone e Corea del Nord: maglia numero 10 e nessun gol per lui

A quanto riferisce l'agenzia di stampa giapponese Kyodo, la Corea del Nord, che non ha relazioni diplomatiche formali con Tokyo, sembra aver deciso di non organizzare la partita nella sua capitale per le preoccupazioni sulle malattie infettive che negli ultimi tempi sono in aumento in Giappone, in particolare i casi di infezioni da streptococco. La chiusura del regime di Kim Jong-un verso il mondo esterno è del resto estrema e può diventare totale quando vengono addotte ragioni di salute pubblica, come è accaduto durante la pandemia di Covid: basti pensare che solo a fine agosto del 2023 sono ripresi i voli internazionali da e verso il Paese, voli che erano stati interrotti nel febbraio del 2020, in seguito alla chiusura ermetica dei confini nazionali.

Ma in questo caso sembra esserci qualcosa di più in gioco, fuori dal campo. Al momento infatti non esistono relazioni diplomatiche tra il Giappone – che colonizzò la penisola coreana dal 1910 al 1945 – e la Corea del Nord. Anche i rapporti ‘necessari' tra i due Paesi sono in genere molto freddi. Il match di martedì prossimo a Pyongyang sarebbe stato la prima partita di calcio internazionale casalinga della Nord Corea dopo la pandemia, ma non avrà luogo dove e quando programmato. "La partita tra Corea del Nord e Giappone, prevista per il 26 marzo, non si svolgerà come previsto a causa di circostanze impreviste", ha ufficializzato la confederazione asiatica in un comunicato.

I giocatori della Corea del Nord ringraziano i propri tifosi: qualche centinaio era presente a Tokyo

La delegazione nordcoreana aveva proposto al Giappone di ospitare anche la partita di ritorno di martedì, ma la richiesta è stata respinta. "Ci hanno chiesto durante l'intervallo se potevamo organizzarla in Giappone – ha detto Tashima al termine del match di Tokyo, vinto dai nipponici 1-0 grazie alla rete segnata al 2′ da Tanaka – Ho detto loro che la richiesta è stata così improvvisa che non potevo dare loro un sì immediato e che ci sarebbero voluti almeno due o tre giorni per rispondere. Ho detto loro che è difficile".

La partita della prossima settimana è stata per ora spostata in un campo neutro non ancora annunciato e non è stata comunicata alcuna data per l'incontro. Se qualcuno sperava che il doppio confronto calcistico tra Corea del Nord e Giappone potesse dare a Pyongyang l'opportunità di cogliere qualche recente segnale di disponibilità ad esplorare una relazione meno fredda con lo storico ‘nemico', beh, se ne parlerà (forse) in un'altra occasione. Il segretario capo di gabinetto del Giappone, Yoshimasa Hayashi, ha detto che il governo non è nella posizione di commentare dove e quando si svolgerà la gara, poiché la decisione sarà presa dalla FIFA e dall'AFC.

La partita di andata tra Giappone e Corea del Nord è stata decisa da un gol segnato al 2′ da Tanaka

La Corea del Nord ha ospitato per l’ultima volta un'altra nazionale di calcio maschile a Pyongyang nel 2019, anche in quel caso durante le qualificazioni mondiali, per Qatar 2022. Il Paese poi si è ritirato dalla competizione adducendo l'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid. Il mese scorso una partita di qualificazione olimpica tra le squadre femminili di Corea del Nord e Giappone, prevista a Pyongyang, è stata spostata all'ultimo minuto in una sede neutra in Arabia Saudita.

A giugno (il 6 e l'11) la nazionale dell'ex juventino Han dovrebbe giocare in casa le ultime due partite del girone di qualificazioni mondiali contro Siria (andata 0-1) e Myanmar (andata 6-1, gli unici tre punti in classifica dei nordcoreani), ma a questo punto fare previsioni sul comportamento dell'imperscrutabile – anche in ambito sportivo – regime di Kim appare esercizio quasi impossibile, né ipotizzare se per quella data sarà stato giocato il match di ritorno ad ora annullato col Giappone.