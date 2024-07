video suggerito

Caressa racconta cosa fece Balotelli davanti a suo figlio: "Episodio che non dimenticherò mai" Il giornalista sportivo ha menzionato l'aneddoto in un libro. Quando il ragazzo, Diego, incrocia con lo sguardo il calciatore fa la richiesta più semplice e naturale. Ma ci resta malissimo.

Nel libro "Grazie, Signore che ci hai dato il calcio" c'è un aneddoto raccontato da Fabio Caressa che fa tenerezza e al tempo stesso lascia stupiti. Il giornalista di Sky fa riferimento a un episodio che lo ha toccato personalmente perché suo figlio Diego (che a qui tempo aveva 8 anni) è stato protagonista, suo malgrado, di una scena sgradevole. Anzi, l'ha subita a giudicare dalla versione menzionata dal papà.

L'episodio a San Siro, in occasione di un'amichevole dell'Italia

Il fatto risale a un incontro con Mario Balotelli che allora indossava ancora la maglia della Nazionale. Teatro di quell'incontro infelice (per la piega presa) fu lo stadio di San Siro. L'occasione: un'amichevole tra l'Italia e la Spagna. "È un episodio che non dimenticherò mai", è l'incipit della narrazione di Caressa che lascia bene intendere quanto sia rimasto colpito dall'atteggiamento del calciatore. Mantenne la calma, si comportò da padre che prova a dare il buon esempio al figlio e a risparmiargli reazioni da cui nulla s'impara.

Il giudizio negativo di Caressa su Balotelli

Il filo conduttore porta al comportamento pernicioso dell'attaccante. Non c'è acredine nelle parole di Caressa ma solo amarezza, in particolare quando riflette sul talento sprecato dal giocatore che aveva tutto per sfondare ma ha finito con lo sfondare solo stesso gettando alle ortiche una carriera che poteva essere luminosa. Nella sua vita espressioni del tipo ‘se solo non avesse fatto… se solo non si fosse comportato' sono state una costante delle attese disilluse.

E il conduttore lo sottolinea: Non ho mai apprezzato i comportamenti di Balotelli in campo e fuori – si legge tra le righe -, e credo che non sia un buon esempio perché ha gettato al vento molte occasioni, sprecando il suo talento. Purtroppo, spesso, sono proprio quelli così che stuzzicano la curiosità del pubblico più giovane".

La reazione di Balotelli alla richiesta del figlio di Caressa

Un'ora prima della partita Caressa e il figlio, Diego, sono in sala Executive e consumano qualcosa al buffet. Quando il ragazzo incrocia con lo sguardo il calciatore fa la richiesta più semplice e naturale: provare ad avvicinarsi per avere un ricordo di quel momento.

"Papà, voglio conoscere Mario! Io faccio finta di niente… Dai papà, voglio conoscere Mario. E vabbè, si è padri. Mi avvicino a Balotelli con l’idea di chiedergli una foto con Diego, lui mi vede e fa quasi per andarsene".

Cosa successe in quell'istante? Caressa si avvicina a Balotelli, presenta suo figlio (che attende con ansia un gesto del giocatore) e resta basito per il comportamento. "Lui si trova davanti un bambino di 8 anni, che lo guarda con gli occhi che brillano, e tutto quello che fa è limitarsi a insultarmi per poi andarsene senza fare alcuna foto".

Quel che accadde dopo è nella morale che si può trarre da situazioni del genere. "Perché ce l'ha con te? Mi chiese Diego. Gli risposi: non lo so ma ricordati, nella vita cerca di portare rispetto a tutti, sempre. Ci sono persone che sei libero di non amare e altre che anche litigandoci ti insegnano a vivere".