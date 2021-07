Gareth Southgate ha pronta una mossa tattica per sorprendere l'Italia di Roberto Mancini nella finale degli Europei in programma oggi a Wembley. Il ct dell'Inghilterra sembra infatti orientato a rivoluzionare la formazione di partenza rispetto a quanto visto durante il girone così come ai quarti contro l'Ucraina e in semifinale contro la Danimarca.

L'idea dell'allenatore inglese è infatti quella di abbandonare il 4-2-3-1 che gli ha permesso di conquistare la finale per passare ad un 3-4-3 (visto fin qui soltanto nel match contro la Germania agli ottavi) per contrastare il probabile 4-3-3 con cui quasi certamente si presenteranno gli Azzurri. Southgate dovrebbe quindi schierare dal primo minuto l'esterno a tutta fascia Kieran Trippier con Kyle Walker che dunque andrebbe a fare il terzo centrale di difesa (come gli capita nel Manchester City di Pep Guardiola). A fare le spese di questa rivoluzione tattica sarà uno tra i due giovanissimi Mason Mount o Boukayo Saka.

Questa mossa tattica andrebbe dunque a infoltire la linea difensiva che andrebbe così a contrastare con tre centrali il tridente dell'Italia e potrebbe permettergli di avere superiorità numerica sulle fasce laterali con i terzini azzurri che si potrebbero trovare spesso con gli avversari nel 2 contro 1.

La probabile formazione dell'Inghilterra nella finale degli Europei contro l'Italia

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Saka, Kane, Sterling. C.T.: Southgate

La probabile formazione dell'Italia nella finale degli Europei contro l'Inghilterra

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. C.T.: Mancini