La moglie di Thiago Silva si scusa con Pochettino senza mai nominarlo: “Dispiace per il mio sfogo” Belle Silva, moglie di Thiago Silva, torna sui suoi passi dopo il messaggio criptico indirizzato a Pochettino di pochi giorni fa a seguito dell’ultimo ko del Chelsea. La donna non pensava che le sue parole potessero genere tutto questo: “Mi dispiace”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sconfitta del Chelsea nell'ultimo turno contro il Wolverhampton aveva portato Belle Silva, moglie di Thiago Silva, a pubblicare un messaggio criptico indirizzato a Mauricio Pochettino direttamente attraverso il suo account Twitter. La donna è da sempre una super tifosa dei Blues e infatti spesso prende parte a dibattiti e conversazioni inerenti le vicende della squadra londinese. In questo, lo scorso 4 febbraio, ha cavalcato l'onda dei commenti dei tanti tifosi del Chelsea che si erano scagliati totalmente contro lo stesso Pochettino.

"È il momento di cambiare. Se aspetti ancora sarà troppo tardi", aveva scritto la moglie del difensore aggiungendo due cuori blu alla fine del messaggio. Una frase che aveva subito fatto scalpore ed era stata vista come una presa di posizione nei confronti dell'allenatore argentino. Un post che ha generato subito discussione e che Belle ha pensato bene di doverci tornare pubblicando un nuovo tweet di scuse ma senza mai nominare Pochettino. Da capire se realmente intendesse scagliarsi contro il tecnico o meno: "Mi dispiace per questo sfogo".

"Mi dispiace che il mio sfogo personale come appassionata tifosa del Chelsea abbia causato un tale impatto – ha scritto sul suo account sottolineando di essere stata probabilmente fraintesa – Sono un'appassionata delle vicende della squadra, gioisco per le vittorie e mi rattristano per le sconfitte". Non nomina Pochettino ma evidenzia soltanto il proprio malcontento che ha voluto condividere qualche giorno fa subito dopo la sconfitta inaspettata del Chelsea contro i Wolves: "Vogliamo tutti la stessa cosa, una squadra vincente, forza Chelsea!!".

Thiago Silva nel corso della partita contro il Wolverhampton.

I tifosi del Chelsea apprezzano il suo messaggio ma allo stesso tempo fanno capire come il suo pensiero sia lo stesso di gran parte della tifoseria: "Siamo pienamente d'accordo con te, Belle, l'attuale Chelsea NON è come dovrebbe essere il Chelsea. Non hai detto altro che la verità" ha scritto qualcuno. Il Chelsea d'altronde è ben lontano dalla zona Europa dato che al momento è undicesimo con 31 punti a -15 dal quarto posto attualmente occupato dall'Aston Villa.