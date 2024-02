La moglie di Thiago Silva invia un messaggio criptico a Pochettino: “È il momento di cambiare” Belle Silva, la moglie del difensore del Chelsea, si schiera contro Pochettino sui social con un messaggio che ha fatto impazzire i tifosi: chiede l’esonero dell’allenatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Per il Chelsea è sempre più crisi nera: anche in questa stagione la squadra non riesce ad andare oltre la metà della classifica, nonostante gli investimenti massicci e il cambio di allenatore. L'arrivo di Mauricio Pochettino non è riuscito a dare la svolta e qualche voce fuori dal coro ne chiede già la testa. A sorpresa però non si tratta di qualcuno del suo spogliatoio.

La prima persona a esporsi sull'esonero dell'argentino è stata la moglie di Thiago Silva. Molto attiva sui social, Belle segue da vicino le avventure del marito e ha ovviamente assistito anche alla sconfitta del Chelsea contro il Wolverhampton nell'ultima giornata di campionato. Uno smacco enorme per il 4-2 subito in rimonta a Stamford Bridge, il secondo KO consecutivo in una settimana dopo quello contro il Liverpool.

Subito dopo la partita Belle Silva ha voluto dire la sua su X, con un post criptico che i tifosi dei Blues hanno interpretato come un messaggio forte e chiaro contro l'allenatore. "È il momento di cambiare. Se aspetti ancora sarà troppo tardi", ha scritto la moglie del difensore aggiungendo due cuori blu alla fine del messaggio.

Il post è stato pubblicato subito dopo la fine della partita, un tempismo perfetto per la stoccata a Pochettino. Tanti tifosi tra i commenti hanno sostenuto la sua tesi, incoronandola come una di loro: quasi tutti invocavano l'esonero dell'allenatore dopo l'undicesimo posto del Chelsea, una posizione di classifica che fa storcere il naso anche alla proprietà.

Rispetto allo scorso anno non è cambiato tanto, nonostante i grandi investimenti fatti sul mercato che hanno portato a Londra nuovi talenti. Il malumore di Belle non è isolato e ha trovato il sostegno di tanti appassionati che si aspettavano un campionato diverso

E come se non bastasse anche i tifosi del Wolverhampton si sono divertiti a prendere in giro il Chelsea. Durante la partita gli hanno cantato "Ti licenzieranno domattina", un coro tristemente famoso in Inghilterra che viene usato come sfottò.