La moglie di Neymar Bruna Biancardi: “La gente pensa che siamo mogli trofeo e non lavoriamo. Io pago le bollette”

La modella e influencer Bruna Biancardi, moglie di Neymar, ha spiegato con orgoglio che lavora e “si guadagna i soldi”, respingendo le critiche di chi dice che sta col campione brasiliano per soldi.

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Bruna Biancardi è la compagna di Neymar dall'inizio del 2022, i due si sono sposati civilmente nel 2025 e hanno due figlie, Mavie (2 anni) e Mel (11 mesi). La 32enne modella e influencer brasiliana è adesso in attesa della terza figlia dal calciatore, già padre del primogenito Davi Lucca e della piccola Helena, nata nel 2024 da un'altra donna durante un periodo di separazione da Bruna, che era stanca dei numerosi tradimenti di lui. Il rapporto poi si è ricomposto, e in questi giorni Bruna è al seguito di O Ney impegnato ai Mondiali col Brasile.

Bruna Biancardi con Neymar e le due figlie

Bruna Biancardi: "La gente pensa che non lavoriamo e stiamo a casa, io mi guadagno i soldi"

Ospite in un recente podcast, Bruna ha risposto alle critiche di chi ritiene che dipenda finanziariamente da Neymar, nonché stia con lui solo per soldi, passando sopra tutti i tradimenti diventati pubblici in questi anni. La modella ha affermato di essere economicamente indipendente, di lavorare e di essere responsabile delle proprie spese, facendosi carico anche dei costi dello staff che la accompagna: "La gente pensa che non lavoriamo, che stiamo a casa, che siamo ‘mogli trofeo'. No, aspettate un attimo, perché io ho il mio lavoro, pago il mio team, ho degli stipendi da pagare. Mi guadagno i soldi, pago le bollette".

Bruna Biancardi, oltre a lavorare come modella con campagne pubblicitarie per diversi brand, è creatrice di contenuti sui social, con progetti come "Bru na Cozinha", che propone video di cucina con ospiti. Durante i Mondiali, sta realizzando una serie di contenuti intitolata "Bru na Copa ".

La moglie di Neymar ha raccontato che lei e il 34enne calciatore del Santos e della Seleçao sono testardi e che hanno dormito separatamente dopo dei litigi: "Capita che ci siano brutte giornate e andiamo a letto litigando. Abbiamo promesso di non dormire mai arrabbiati, ma alla fine succede lo stesso. Io sono una che vuole risolvere tutto subito, però ho capito che a volte è meglio calmare i nervi e prendersi un attimo. Preferisco darmi un po' di tempo invece di reagire d'impulso".

Bruna aveva mollato Neymar, poi lui ha organizzato una ‘carrambata' a Parigi…

Bruna ha detto che i due si sono conosciuti tramite un amico in comune, ed è stato Neymar a chiederle di diventare la sua ragazza: "Ci è voluto un po', la nostra relazione è stata altalenante". L'influencer ha raccontato che, durante il baby shower di un'amica, ha persino detto al giocatore che non voleva più stare con lui, poi O Ney l'ha convinta a tornare coi suoi passi con un colpo di scena ben organizzato: "È stato uno shock, ero davvero decisa. Era vicino al mio compleanno, lui mi ha detto di andare da lui a Parigi dove giocava. Sono arrivata lì, mi ha fatto una sorpresa, c'erano mio padre, mia madre, mia sorella, mio ​​cognato. Ha portato tutti senza che io lo sapessi e nel bel mezzo del barbecue, mi ha chiesto di essere la sua fidanzata".