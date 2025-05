video suggerito

La moglie di Lautaro pubblica i messaggi ricevuti a poche ore da Inter-Barcellona: si è avverato La moglie di Lautaro pubblica i messaggi ricevuti dall’attaccante argentino a poche ore da Inter-Barcellona di Champions. Ha mantenuto la promessa fatta alla famiglia. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sbloccare Inter-Barcellona è stato Lautaro Martinez. Il Toro non doveva essere nemmeno della partita visto l'infortunio muscolare subito proprio nella partita d'andata in Catalogna. L'argentino però voleva esserci e da capitano ha fatto di tutto affinché potesse convincere Simone Inzaghi a farlo scendere in campo. Ha dato tutto ciò che aveva per mettere i piedi sul rettangolo verde del Meazza e vivere forse una delle notti più emozionante della sua carriera fino a questo momento. Ma la fatica per arrivare a giocare quella partita è stata davvero tanta.

L'aveva promesso alla sua famiglia che avrebbe fatto di tutto per scendere in campo e l'ha fatto. Ecco perché sua moglie, Agustina Gandolfo, ha voluto pubblicare su Instagram un post in cui compare anche una foto con i messaggi ricevuti da suo marito su whatsapp poche ore prima dell'inizio della partita. "Ero in difficoltà, non sentivo la gamba bene. Ho passato due giorni a piangere a casa, non era quello che volevo non giocare" aveva detto Lautaro dopo la partita e i suoi messaggi confermano. Dalla chat si legge: "Stringerò i denti, finché ce la farò".

Il messaggio inviato da Lautaro a sua moglie ad ora di pranzo.

Sapeva che la sua sarebbe stata una partita durissima ma mai fino a questo punto. "Ho messo una fasciatura stretta stretta e sono sceso in campo. Io sono fatto così e vivo il calcio così". Questo ha detto Lautaro al termine della partita confermando di fatto ciò che aveva detto a sua moglie a ora di pranzo attraverso due messaggi. Per Lautaro erano stati giorni molto complicati e per andare avanti aveva fatto una promessa a tutta la sua famiglia: "Ho pianto tanto dopo Barcellona ma ho promesso che sarei sceso in campo".

Il post della moglie di Lautaro sui social

Agustina si dice chiaramente fiera di suo marito: "Ammirazione totale". L'attaccante argentino risponde: "Ti amo tanto amore mio Grazie per avermi accompagnato!!". Una partita che di fatto il Toro ricorderà per sempre in attesa che ora si concentri al meglio per recuperare con calma quel fastidio in vista del prossimo 31 maggio. Sarà infatti molto difficile in questo momento immaginarlo in campo nelle ultime tre giornate di campionato nonostante l'Inter possa ancora recuperare i tre punti che la dividono dal Napoli per centrare ancora lo Scudetto.