La moglie di Dodò sconvolta dal terribile malaugurio di un tifoso della Fiorentina sui suoi figli

La Fiorentina perde anche contro il Sassuolo e sui social un tifoso va oltre: “Speriamo vi muoiano tutti i figli di cancro, Dodò in primis”. La moglie del terzino è sconvolta e risponde: “Sei un imbecille”.

"Speriamo vi muoiano tutti i figli di cancro, Dodò in primis". È stata questa la terribile frase letta tra i commenti dell'account ufficiale della Fiorentina su Instagram sotto al post del club viola che indicava il risultato finale maturato contro il Sassuolo. La sconfitta per 3-1 della viola contro la squadra di Grosso ha fatto infuriare i tifosi delusi da questa inaspettata prima parte di stagione, ma in questo caso si è andati oltre. Un sostenitore della Fiorentina in particolare si è andato completamente andare scrivendo pubblicamente una frase terrificante che ha fatto inorridire anche altri utenti sui social che hanno puntualmente replicato a quella frase:

"Molto grave quello che dici – scrive qualcuno mentre altri aggiungono – La feccia fatta persona". Tra questi compare anche la risposta della stessa moglie di Dodò, ovvero Amanda K. Ferreira, che attraverso il suo account decide di scrivere qualSecosa anche lei a questa persona: "Sei una persona così infelice, amareggiata e, soprattutto, un imbecille. Chiudi la bocca, non parlare dei nostri figli. Impara a separare le cose".

Il terribile commento apparso sull’account Instagram della Fiorentina dopo il ko col Sassuolo.

Incredibile quanto letto dunque in questo post. Parole ingiustificabili che difficilmente resteranno impunite. Spesso di fronte a situazioni del genere – poiché purtroppo non è la prima volta che accade – vengono presi provvedimenti nei confronti di queste persone. Sta di fatto che la risposta della moglie di Dodò è stata più che doverosa per un commento a dir poco ingiustificabile. Il momento della Fiorentina è sicuramente delicato e inaspettato ma frasi di questo tipo non hanno nulla a che fare con il calcio.

Il commento della moglie di Dodò.

La squadra di Vanoli dopo i pareggi contro Genoa e Juventus ha subito ben 3 sconfitte consecutive e il ko di Sassuolo ha fatto sprofondare ulteriormente la viola all'ultimissimo posto in classifica con 6 punti come il Verona che sarà impegnato questa sera contro l'Atalanta al Bentegodi. Un momento delicato dunque in una stagione che sembrava potesse andare avanti sulla falsa riga di quella precedente che aveva visto Kean e compagni distinguersi al meglio mostrando anche un ottimo calcio.