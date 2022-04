La mania compulsiva di Mason Mount sconvolge i tifosi: non resiste neanche in area di rigore Ai tifosi del Chelsea sono cadute le braccia nel vedere a che livello è arrivata l’ossessione di Mason Mount: succede anche durante un’azione da gol.

A cura di Paolo Fiorenza

Martedì sera il Chelsea sarà impegnato al Santiago Bernabeu per cercare un'impresa che appare davvero proibitiva: ribaltare la sconfitta per 1-3 incassata contro il Real Madrid nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Lo scatenato Benzema non ha avuto pietà dei Blues di Tuchel, le cui dichiarazioni post partita hanno dato il senso di una certa rassegnazione. Tra le due gare di Champions tuttavia c'è stata la vittoria rivitalizzante per 6-0 in casa del Southampton, una piccola spinta per il morale di Havertz e compagni.

Il tedesco guiderà l'attacco dei londinesi a Madrid, supportato da Pulisic e Mount, mentre il deludentissimo Lukaku non è stato neanche convocato per infortunio. Contro i Saints particolarmente brillante è stato Mason Mount, che ha messo a segno una doppietta: per il 23enne nazionale inglese sono le reti numero 9 e 10 di questa stagione, cui vanno aggiunti 13 assist in 44 presenze complessive.

Peraltro nei giorni successivi al match d'andata col Real, un gesto fatto da Mount è diventato virale sui social: succede nell'azione in cui Lukaku si divora un goal di testa a due passi da Courtois. Mentre il pallone spiove in area di rigore, si vede il trequartista aggiustarsi i capelli, come se non fosse nel pieno svolgersi di un'occasione pericolosa di un quarto di finale di Champions League.

La vicenda ha fatto scoprire ai più una mania compulsiva di Mount che già in passato era stata fatta notare: la sua ossessione nel sistemarsi i capelli, anche durante il gioco. "Ma perché non indossa una fascia invece di giocare con i suoi capelli ogni 2 secondi…", "Mason Mount ti sfido a far passare 3 secondi senza toccarti i capelli, è impossibile!", sono alcuni dei commenti non esattamente benevoli dei tifosi al riguardo. Il nazionale inglese non sembra curarsene: toccategli tutto, ma non la sua acconciatura…