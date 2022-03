La maglia del Vicenza non piace ma Renzo Rosso pretende le scuse: “Sono un grande creativo” Il Vicenza è sceso in campo contro la Ternana con la nuova maglia. Una divisa che non è piaciuta ai tifosi: scontro con il presidente Renzo Rosso che ora pretende le scuse. “Sono un grande creativo”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Vicenza continua la sua lotta per non retrocedere. Il club veneto si trova al terzultimo posto nel campionato di Serie B ma nell'ultimo turno è riuscito a conquistare una vittoria davvero importante superando la Ternana in casa con il punteggio di 3-1. Tre punti che consentono ai biancorossi di volare a 26 punti che conferma il trend positivo della squadra che comunque nelle ultime undici partite, ovvero quelle giocate da gennaio 2022 con l'avvento del nuovo anno, ha perso solo 3 partite pareggiandone 5 e vincendone invece 3. Un cammino importante che però alla vigilia della sfida contro la Ternana, prima del successo nella sfida con gli umbri, è stato contrassegnato da un episodio piuttosto controverso che ha riguardato i tifosi e il presidente Renzo Rosso in prima persona.

Il patron del club e proprietario del noto marchio Diesel, aveva presentato sui social la nuova maglietta che avrebbe indossato il Vicenza contro la Ternana. Una divisa caratterizzata dai classici colori storici del club, ovvero il bianco e il rosso, ma con le strisce disegnate in modo diverso rispetto alle classiche verticale che hanno contraddistinto la squadra negli anni. "Si tratta di un progetto creativo fortemente voluto dal Patron Renzo Rosso che ha seguito in prima persona tutte le fasi realizzative, dal disegno allo sviluppo, e che ha trovato pronta accoglienza da parte di Andrea Tomat Presidente di Lotto" si legge sull'account Instagram del club che presentava per la prima volta la nuova divisa.

Già da quel momento diversi tifosi del Vicenza hanno iniziato a palesare il loro malcontento per quella maglia che per loro non rappresenta la propria squadra. "È oscena" scrive qualcuno, "Inguardabile" sottolineano altri, mentre altri ci vanno giù in maniera pesante: "La peggiore maglia di 120 anni di battaglie in campo". Una protesta che prosegue poi sul rettangolo verde e soprattutto sugli spalti. La squadra infatti giocherà contro la Ternana proprio con quella divisa ma il malcontento dei tifosi non si placa, manifestato pesantemente proprio davanti agli occhi del presidente Rosso.

"Questa maglietta ci fa c…are!" urlavano in coro i sostenitori durante la partita. Il presidente così si è infuriato non gradendo per niente questo atteggiamento: "Maglia che vince non si cambia – ha detto il presidente dei biancorossi – Applaudo i tifosi per come hanno sostenuto la squadra, ma mi aspetto delle scuse per questi cori sulla maglia, perché io sono uno tra i più grandi creativi nel mondo della moda". Una presa di posizione importante da parte del presidente del Vicenza che ribadisce la propria posizione e soprattutto la volontà di proseguire a giocare con la stessa divisa.